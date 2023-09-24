Советский танк-гигант: у него было пять башен!
Из 59 построенных в 1930 годы Т-35 сохранился лишь один.
Тяжелый Т‑35 был единственным в мире пятибашенным танком, выпускавшимся серийно, и самым мощным танком нашей армии образца 30‑х годов.
Выпуск Т‑35 был прекращен по итогам гражданской войны в Испании. Выяснилось, что броня толщиной 20–30 мм слабовата против современной противотанковой артиллерии, а ее утолщение резко увеличивает массу гиганта, колебавшуюся от 35 до 50 тонн.
За все годы удалось построить 59 таких машин.
У танка Т‑35 было пять башен. Экипаж – от 9 до 11 человек в зависимости от конструкции конкретной серии.
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Уцелевший и доживший до наших дней отреставрированный экземпляр находится в музее в Кубинке.
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- Полная история танка Т-35 – в этой публикации.
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Фото: из архива автора
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