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У танка Т‑35 было пять башен. Экипаж – от 9 до 11 человек в зависимости от конструкции конкретной серии.Советский танк-гигант: у него было пять башен!
Из 59 построенных в 1930 годы Т-35 сохранился...

Советский танк-гигант: у него было пять башен!

Из 59 построенных в 1930 годы Т-35 сохранился лишь один.

Забытый проект СССР: низкорослый танк

Тяжелый Т‑35 был единственным в мире пятибашенным танком, выпускавшимся серийно, и самым мощным танком нашей армии образца 30‑х годов.

Выпуск Т‑35 был прекращен по итогам гражданской войны в Испании. Выяснилось, что броня толщиной 20–30 мм слабовата против современной противотанковой артиллерии, а ее утолщение резко увеличивает массу гиганта, колебавшуюся от 35 до 50 тонн.

За все годы удалось построить 59 таких машин.

У танка Т‑35 было пять башен. Экипаж – от 9 до 11 человек в зависимости от конструкции конкретной серии.
У танка Т‑35 было пять башен. Экипаж – от 9 до 11 человек в зависимости от конструкции конкретной серии.
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Еще один забытый проект СССР: плавающий танк

Уцелевший и доживший до наших дней отреставрированный экземпляр находится в музее в Кубинке.

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Фото: из архива автора

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За рулем в Дзен
За РулемКолодочкин Михаил
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