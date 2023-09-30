Секретный проект СССР: подводный туннель для танков

Строили его железнодорожники на глубине 10-14 метров.

Сверхсекретный туннель под Амуром был завершен в самом начале Великой Отечественной войны – первый поезд прошел под водой уже 12 июля 1941 года. Официально объект был сдан в эксплуатацию в апреле 1942 года.

Общая длина туннеля составила 7,2 км, половина из которых проходила непосредственно под руслом Амура на глубине 10–14 м. Примечательно, что туннель использовали не только железнодорожники: одно время железнодорожный путь демонтировали, освобождая место… танкам. Дескать, кто сейчас нужнее, тот и поедет!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

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Фото: из архива автора