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3D-эффект в светотехнике автомобиля – вред или польза?

«Трехмерные» фонари, по мнению эксперта «За рулем», созданы в угоду дизайну и по восприятию мало отличаются от традиционных. Другое дело – поворотники в виде «бегущей строки».

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Есть ли от 3D-фонарей какой-то эффект, кроме эстетического?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин. редактор:

— Сейчас дизайн важен в каждой детали. Поэтому создатели машин не обошли вниманием оптику. Современные светодиоды позволяют делать с фарами и фонарями практически всё. Польза от «трехмерности» – только эстетическая.

Что касается отступления от классических канонов свечения, то 3D-эффект практически никак не влияет на восприятие глазом и понимание сигналов.

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На мой взгляд, куда неоднозначнее поворотники в виде «бегущей строки», которые ставят с конвейера даже премиальные европейские марки. А впереди нас ждут еще более сомнительные идеи типа проекции картинки с навигации на поверхность дороги или текстовых сообщений другим водителям через светодиодные панно.

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Фото: Unsplash и «За рулем»

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За РулемМилешкин Кирилл
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