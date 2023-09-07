3D-эффект в светотехнике автомобиля – вред или польза?
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Есть ли от 3D-фонарей какой-то эффект, кроме эстетического?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин. редактор:
— Сейчас дизайн важен в каждой детали. Поэтому создатели машин не обошли вниманием оптику. Современные светодиоды позволяют делать с фарами и фонарями практически всё. Польза от «трехмерности» – только эстетическая.
Что касается отступления от классических канонов свечения, то 3D-эффект практически никак не влияет на восприятие глазом и понимание сигналов.
На мой взгляд, куда неоднозначнее поворотники в виде «бегущей строки», которые ставят с конвейера даже премиальные европейские марки. А впереди нас ждут еще более сомнительные идеи типа проекции картинки с навигации на поверхность дороги или текстовых сообщений другим водителям через светодиодные панно.
- Как сэкономить на ремонте фар, рассказано тут.
- «За рулем» можно читать в Viber
Фото: Unsplash и «За рулем»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен