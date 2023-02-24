Как сэкономить на ремонте фар: детальный разбор

Галоген, ксенон, светодиоды, корпуса, отражатели, линзы и крепления — починить в автомобильной оптике можно всё.

Оптика нынче пошла нежная: внешний пластик быстро затирается, крепления трескаются от малейшего удара, фары и фонари в каталогах указаны только в сборе, а сложная начинка подняла цену до небес. И страховка не всегда спасет: дилеры стали сетовать на отсутствие фирменных запчастей и отказывать в ремонте.

По счастью, фары с фонарями, как и любые «рисковые» узлы машины, научились ремонтировать.

На некоторых моделях машин фары снимаются — в буквальном смысле — легким движением руки. Воровству фар подвержены, например, автомобили Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Volvo XC90. Есть решения с тюнингом креплений. Но есть и обратная сторона: упорные или просто разозлившиеся воришки могут раскурочить кузовные панели вокруг. Апогей варварства — когда фары буквально вырезают из машины, если они стоят в пластике. Раньше в зоне риска были только противотуманки. Мода на двухэтажную оптику привела к тому, что в бампере теперь стоят дорогущие LED-фары головного света, что породило новый тип воровства.

Мелкая правка

Владельцам старых автомобилей в отдельных моментах повезло. Рассеиватели фар из стекла — их даже дворниками (классная, давно забытая опция) не затрешь. А коль разбил, во многих случаях стекло можно заказать отдельно и поменять самому. Сейчас вместо него пластик, соединенный с корпусом на герметике. В зависимости от модели и режима эксплуатации следы пескоструя могут заметно ухудшить головной свет уже через пару-тройку лет.

Самый легкий путь исправления — полировка. Набор из подходящих дисков и паст нетрудно купить самому — стоит копейки. Без должной сноровки вы, скорее всего, станете осторожничать, и эффект получится хуже ожидаемого. Но и такого легкого освежения хватит, чтобы на несколько месяцев «прозреть».

Капитально запороть фары сложно, если следовать инструкции с поэтапным описанием процедуры. Если опасаетесь, лучше обратиться в сервис. Сейчас пару фар полируют за 1000–2000 рублей. Такое помогает от легкой пескоструйки.

На редакционной Весте после шести лет я сделал легкую полировку фар. Полгода эффект был заметен. Сейчас, спустя год, всё вернулось к прежней картине. В планах — повторная обработка, но уже с защитным слоем поверх, так правильнее.

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Более серьезные повреждения нужно вышлифовывать, используя наждачные круги. Все фары отличаются по качеству и конструкции, и какие-то требуют более бережного отношения. С завода головная оптика покрыта лаком. На «японцах» он быстро желтеет. А вот на европейских моделях более живучий.

Для продления положительного эффекта после полировки поверхность лучше дополнительно защитить. Можно наклеить прозрачную «бронепленку», это совсем недорого. Более долговечный вариант — покрыть защитным полимером, однако стоит такая услуга 6000–7000 рублей. В итоге отдадите за легкую косметику фар под десять тысяч.

Формально, новое покрытие — это незарегистрированное вмешательство в конструкцию и запрет эксплуатации. Как и почти любой ремонт фар. К счастью, так глубоко в желании придраться инспекторы на дорогах не влезают — кроме совсем ­очевидного «колхоза».

Интересное решение с креплением фар — на двух вытягивающихся планках. Снаружи не украсть, но если открыл капот, то минутное дело. Если конструктивно предусмотрена замена ламп со снятием фары, такому подходу порадуешься. Выгоревшие отражатели линз — неизбежность, как возрастная просадка зрения у человека, вне зависимости от производителя и материала. Менять лампы в надежде на чудо бесполезно.

Крепления тоже восстанавливают. Если не заморачиваться эстетикой, можно и самому: куда вонзить длинный саморез для фиксации — всегда найдется. Можно спаять, придумать какие-нибудь соединительные пластины. Специалисты отремонтируют качественнее и правильнее. Для некоторых фар даже существуют ремкомплекты креплений.

Возрастные болезни

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Не пытайтесь лечить свет простой заменой ламп. Дело, скорее всего, не в них. А если купите нечто безымянное или поддельное, то сделаете даже хуже: пучок может оказаться бесформенным.

У любых фар со временем выгорает отражатель, и свет тускнеет. Срок — индивидуальный, заранее предсказать нельзя. Зависит он, в том числе, от используемых материалов.

Не тешьте себя надеждой, что заводская фара премиальной машины будет служить дольше других. Экономят все поголовно: Bosch, Hella, Koito, Valeo. Отражатель может прогореть почти насквозь и при штатной лампе.

Линзованный модуль в сборе. Проще менять целиком, однако замена каждого элемента в отдельности реальна. Платы LED-фары, отвечающие за все режимы свечения. Чаще всего устанавливаются в нижней части корпуса и сгорают даже при небольшом попадании воды внутрь. Бывают приятные исключения (например, на Мазде 6), когда электроника вынесена выше и не страдает, даже если фара превращается в аквариум.

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У некоторых автомобилей просадка по яркости относительно нового состояния может стать очевидной к 4–5 годам. На 10‑летней машине мало надежды увидеть действительно качественный свет, если с оптикой ничего не делали. Даже если вам всё кажется нормальным, нужно только сравнить с тем, как должно быть. Выбирая возрастную модель с навороченным светом, имейте в виду: чтобы им насладиться, скорее всего, придется вложиться в реставрацию фар.

Кстати, ксеноновая лампа нагревается примерно до той же температуры, что и галогеновая, поэтому отражатели живут одинаково вне зависимости от типа источника света. Однако спектр излучения различается, поэтому внешняя поверхность ксеноновой фары ощутимо холоднее, что позволяет более эффективно работать омывателю (грязь меньше засыхает).

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