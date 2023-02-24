Как сэкономить на ремонте фар: детальный разбор

Оптика нынче пошла нежная: внешний пластик быстро затирается, крепления трескаются от малейшего удара, фары и фонари в каталогах указаны только в сборе, а сложная начинка подняла цену до небес. И страховка не всегда спасет: дилеры стали сетовать на отсутствие фирменных запчастей и отказывать в ремонте.
По счастью, фары с фонарями, как и любые «рисковые» узлы машины, научились ремонтировать.
Мелкая правка
Владельцам старых автомобилей в отдельных моментах повезло. Рассеиватели фар из стекла — их даже дворниками (классная, давно забытая опция) не затрешь. А коль разбил, во многих случаях стекло можно заказать отдельно и поменять самому. Сейчас вместо него пластик, соединенный с корпусом на герметике. В зависимости от модели и режима эксплуатации следы пескоструя могут заметно ухудшить головной свет уже через пару-тройку лет.
Самый легкий путь исправления — полировка. Набор из подходящих дисков и паст нетрудно купить самому — стоит копейки. Без должной сноровки вы, скорее всего, станете осторожничать, и эффект получится хуже ожидаемого. Но и такого легкого освежения хватит, чтобы на несколько месяцев «прозреть».
Капитально запороть фары сложно, если следовать инструкции с поэтапным описанием процедуры. Если опасаетесь, лучше обратиться в сервис. Сейчас пару фар полируют за 1000–2000 рублей. Такое помогает от легкой пескоструйки.
Более серьезные повреждения нужно вышлифовывать, используя наждачные круги. Все фары отличаются по качеству и конструкции, и какие-то требуют более бережного отношения. С завода головная оптика покрыта лаком. На «японцах» он быстро желтеет. А вот на европейских моделях более живучий.
Для продления положительного эффекта после полировки поверхность лучше дополнительно защитить. Можно наклеить прозрачную «бронепленку», это совсем недорого. Более долговечный вариант — покрыть защитным полимером, однако стоит такая услуга 6000–7000 рублей. В итоге отдадите за легкую косметику фар под десять тысяч.
Формально, новое покрытие — это незарегистрированное вмешательство в конструкцию и запрет эксплуатации. Как и почти любой ремонт фар. К счастью, так глубоко в желании придраться инспекторы на дорогах не влезают — кроме совсем очевидного «колхоза».
Крепления тоже восстанавливают. Если не заморачиваться эстетикой, можно и самому: куда вонзить длинный саморез для фиксации — всегда найдется. Можно спаять, придумать какие-нибудь соединительные пластины. Специалисты отремонтируют качественнее и правильнее. Для некоторых фар даже существуют ремкомплекты креплений.
Возрастные болезни
Не пытайтесь лечить свет простой заменой ламп. Дело, скорее всего, не в них. А если купите нечто безымянное или поддельное, то сделаете даже хуже: пучок может оказаться бесформенным.
У любых фар со временем выгорает отражатель, и свет тускнеет. Срок — индивидуальный, заранее предсказать нельзя. Зависит он, в том числе, от используемых материалов.
Не тешьте себя надеждой, что заводская фара премиальной машины будет служить дольше других. Экономят все поголовно: Bosch, Hella, Koito, Valeo. Отражатель может прогореть почти насквозь и при штатной лампе.
У некоторых автомобилей просадка по яркости относительно нового состояния может стать очевидной к 4–5 годам. На 10‑летней машине мало надежды увидеть действительно качественный свет, если с оптикой ничего не делали. Даже если вам всё кажется нормальным, нужно только сравнить с тем, как должно быть. Выбирая возрастную модель с навороченным светом, имейте в виду: чтобы им насладиться, скорее всего, придется вложиться в реставрацию фар.
Кстати, ксеноновая лампа нагревается примерно до той же температуры, что и галогеновая, поэтому отражатели живут одинаково вне зависимости от типа источника света. Однако спектр излучения различается, поэтому внешняя поверхность ксеноновой фары ощутимо холоднее, что позволяет более эффективно работать омывателю (грязь меньше засыхает).