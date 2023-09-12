Когда в Россию повезут недорогие машины (дешевле Гранты)? Ответ эксперта
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:
– Стоит ли рассчитывать на поставку недорогих «китайцев» сегмента Гранты?
Ответ эксперта
Никита Гудков. заместитель главного редактора «За рулем»:
– Нет, и причин тому несколько.
Ни один импортный автомобиль не сможет по цене конкурировать с Грантой, у которой наивысший уровень локализации и оттого низкая себестоимость.
Пошлины, утилизационный сбор, затраты на сертификацию и прочие расходы чувствительно бьют по экономической целесообразности поставок именно дешевых машин. Как и стоимость доставки из Китая, которая может достичь трети от цены Гранты.
Наконец, подобных машин всё меньше в самом Китае – благодаря росту уровня жизни его жители всё чаще предпочитают хорошо оснащенные автомобили, а государство активно «сватает» им электромобили.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»
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