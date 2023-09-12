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Когда в Россию повезут недорогие машины (дешевле Гранты)? Ответ эксперта

В силу ряда факторов конкурировать с отечественным бестселлером не сможет ни один импортный автомобиль, даже китайский.

На что сегодня способны наши автомобильные заводы – ответ эксперта

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

– Стоит ли рассчитывать на поставку недорогих «китайцев» сегмента Гранты?

Ответ эксперта

Никита Гудков. заместитель главного редактора «За рулем»:

– Нет, и причин тому несколько.

Ни один импортный автомобиль не сможет по цене конкурировать с Грантой, у которой наивысший уровень локализации и оттого низкая себестоимость.

Пошлины, утилизационный сбор, затраты на сертификацию и прочие расходы чувствительно бьют по экономической целесообразности поставок именно дешевых машин. Как и стоимость доставки из Китая, которая может достичь трети от цены Гранты.

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Наконец, подобных машин всё меньше в самом Китае – благодаря росту уровня жизни его жители всё чаще предпочитают хорошо оснащенные автомобили, а государство активно «сватает» им электромобили.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Фото: Depositphotos и «За рулем»

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За РулемНикита Гудков
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