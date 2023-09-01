На смену БТР-82А: что внутри у нового бронетранспортера?
Что значит «усовершенствованный»?
Если без исторических экскурсов и технических подробностей, суть такова. БТР-82А, производство которого началось в 2013 году, – это модернизация уже имевшегося шасси БТР-80. То есть навеска свежих агрегатов, элементов защиты, боевых модулей и систем управления на давно освоенный в производстве бронекорпус.
БТР-82А «усовершенствованный» (или БТР-82АУ) создан по другому принципу.
В основе машины новый корпус иной компоновки. При этом трансмиссия, ходовая часть и силовая установка содержат проверенные временем агрегаты. Колесная формула тоже прежняя – 8х8.
А что нового?
Отказ от старого корпуса
У прежнего БТР-82А отделение управления расположено в лобовой части корпуса; десантное, совмещенное с боевым, – в средней; моторно-трансмиссионное – на корме. У усовершенствованной машины моторно-трансмиссионное, совмещенное с управлением, находится в передней части; боевое – в средней; десантное – в кормовой.
В итоге, число мест для десанта увеличилось с 7 до 8, появились просторные травмобезопасные сиденья с подголовниками, стало больше пространства для ног. Другой важный момент – реализовали более удобный и безопасный способ десантирования. Раньше покидать машину приходилось через узкие двери в бортах. Теперь в распоряжении бойцов просторный проем в задней части корпуса.
Что касается вооружения, то корпус БТР-82АУ исходно разработан под применение разных боевых модулей, в том числе самых современных. В моторно-трансмиссионном отделении боевой машины дизельный двигатель КАМАЗ с турбонаддувом, мощность которого возросла с 300 до 330 л.с. Коробка передач – пятиступенчатая механика, раздаточная коробка – двухступенчатая.
Усиленная защита
Форсировка двигателя – вынужденная мера. Масса боевой машины увеличена почти на пять тонн. И почти вся эта добавка – из-за улучшенного бронирования.
В новой машине старались устранить самый существенный недостаток старого корпуса – слабую защиту. Для БТР-82А попадание пуль крупнокалиберного пулемета были проблемой, несмотря на все усовершенствования оставляла желать лучшего и противоминная защита.
БТР-82АУ обладает баллистической защитой от пули Б-32 калибра 12,7 мм (6-й уровень по ГОСТ), корпус с днищем V-образной формы обеспечивает противоминную защиту от подрыва на боеприпасах до 2 кг в тротиловом эквиваленте. По международной классификации STANAG-4569 (стандарт НАТО) это приблизительно 4-й уровень баллистической защиты и 1-й уровень противоминной.
Базовый набор вооружения усовершенствованной машины такой же, как у предшественницы. В необитаемой дистанционно-управляемой башенной пулеметно-пушечной установке БМ-1 смонтированы пулемет ПКТМ калибром 7,62 мм и скорострельная 30-миллиметровая пушка 2А72. Вооружение стабилизировано в двух плоскостях. Наведение осуществляют с помощью комбинированного двухканального оптического прицела с тепловизором и лазерным дальномером.
Какие перспективы?
Тем, кто следит за военной техникой, усовершенствованный БТР обводами корпуса напомнит перспективный бронетранспортер Бумеранг. Но освоение последнего в производстве и постановка на вооружение потребует времени.
А БТР-82АУ, превосходящий старую машину по многим параметрам, можно поставить на поток достаточно быстро. И стоит он дешевле, чем Бумеранг.
Характеристики бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АУ
|БТР-82А
|БТР-82АУ
|Боевая масса, т
|15,4
|20,0
|Экипаж, чел.
|3
|3
|Десант, чел.
|7
|8
|Длина, мм
|7580
|7560
|Ширина, мм
|2985
|2985
|Высота, мм
|2725
|3020
|Клиренс, мм
|475
|475
|Двигатель/мощность, л.с.
|КАМАЗ/300
|КАМАЗ/330
|Коробка передач
|М5
|М5
|Максимальная скорость, км/ч
|80
|80
|Преодолеваемый подъем, градусов
|30
|30
|Преодолеваемая стенка, м
|0,5
|0,5
| Вооружение:
пушка/калибр, мм
|2А72/30
|2А72/30
|пулемет/калибр, мм
|ПКТМ/7,62
|ПКТМ/7,62
|Боекомплект, шт.
| 300 снарядов
2000 патронов
| 300 снарядов
2000 патронов
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