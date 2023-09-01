На смену БТР-82А: что внутри у нового бронетранспортера?

Полное название свежей разработки - БТР-82А «усовершенствованный». Но знакомая аббревиатура не должна вводить в заблуждение - перед нами действительно новая машина.

Что значит «усовершенствованный»?

Если без исторических экскурсов и технических подробностей, суть такова. БТР-82А, производство которого началось в 2013 году, – это модернизация уже имевшегося шасси БТР-80. То есть навеска свежих агрегатов, элементов защиты, боевых модулей и систем управления на давно освоенный в производстве бронекорпус.

БТР-82А «усовершенствованный» (или БТР-82АУ) создан по другому принципу.

В основе машины новый корпус иной компоновки. При этом трансмиссия, ходовая часть и силовая установка содержат проверенные временем агрегаты. Колесная формула тоже прежняя – 8х8.

А что нового?

Усовершенствованный БТР оснащен необитаемым боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и 7,62-миллиметровым пулеметом. В машине есть современная система управления огнем с тепловизионным каналом.

Отказ от старого корпуса

У прежнего БТР-82А отделение управления расположено в лобовой части корпуса; десантное, совмещенное с боевым, – в средней; моторно-трансмиссионное – на корме. У усовершенствованной машины моторно-трансмиссионное, совмещенное с управлением, находится в передней части; боевое – в средней; десантное – в кормовой.

В итоге, число мест для десанта увеличилось с 7 до 8, появились просторные травмобезопасные сиденья с подголовниками, стало больше пространства для ног. Другой важный момент – реализовали более удобный и безопасный способ десантирования. Раньше покидать машину приходилось через узкие двери в бортах. Теперь в распоряжении бойцов просторный проем в задней части корпуса.

Что касается вооружения, то корпус БТР-82АУ исходно разработан под применение разных боевых модулей, в том числе самых современных. В моторно-трансмиссионном отделении боевой машины дизельный двигатель КАМАЗ с турбонаддувом, мощность которого возросла с 300 до 330 л.с. Коробка передач – пятиступенчатая механика, раздаточная коробка – двухступенчатая.

У БТР-82АУ моторно-трансмиссионное отделение расположено спереди справа.

Усиленная защита

Форсировка двигателя – вынужденная мера. Масса боевой машины увеличена почти на пять тонн. И почти вся эта добавка – из-за улучшенного бронирования.

В новой машине старались устранить самый существенный недостаток старого корпуса – слабую защиту. Для БТР-82А попадание пуль крупнокалиберного пулемета были проблемой, несмотря на все усовершенствования оставляла желать лучшего и противоминная защита.

БТР-82АУ обладает баллистической защитой от пули Б-32 калибра 12,7 мм (6-й уровень по ГОСТ), корпус с днищем V-образной формы обеспечивает противоминную защиту от подрыва на боеприпасах до 2 кг в тротиловом эквиваленте. По международной классификации STANAG-4569 (стандарт НАТО) это приблизительно 4-й уровень баллистической защиты и 1-й уровень противоминной.

Приборы наблюдения механика-водителя расположены спереди слева. За ним – рабочее место командира экипажа. Оператор вооружения размещен под боевым модулем.

Базовый набор вооружения усовершенствованной машины такой же, как у предшественницы. В необитаемой дистанционно-управляемой башенной пулеметно-пушечной установке БМ-1 смонтированы пулемет ПКТМ калибром 7,62 мм и скорострельная 30-миллиметровая пушка 2А72. Вооружение стабилизировано в двух плоскостях. Наведение осуществляют с помощью комбинированного двухканального оптического прицела с тепловизором и лазерным дальномером.

Под маскировочной сеткой находится дверь и проем для десантирования восьми стрелков.

Какие перспективы?

Тем, кто следит за военной техникой, усовершенствованный БТР обводами корпуса напомнит перспективный бронетранспортер Бумеранг. Но освоение последнего в производстве и постановка на вооружение потребует времени.

А БТР-82АУ, превосходящий старую машину по многим параметрам, можно поставить на поток достаточно быстро. И стоит он дешевле, чем Бумеранг.

Усовершенствованный БТР оснащен необитаемым боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и 7,62-миллиметровым пулеметом. В машине есть современная система управления огнем с тепловизионным каналом.

Характеристики бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АУ

БТР-82А БТР-82АУ Боевая масса, т 15,4 20,0 Экипаж, чел. 3 3 Десант, чел. 7 8 Длина, мм 7580 7560 Ширина, мм 2985 2985 Высота, мм 2725 3020 Клиренс, мм 475 475 Двигатель/мощность, л.с. КАМАЗ/300 КАМАЗ/330 Коробка передач М5 М5 Максимальная скорость, км/ч 80 80 Преодолеваемый подъем, градусов 30 30 Преодолеваемая стенка, м 0,5 0,5 Вооружение:

пушка/калибр, мм 2А72/30 2А72/30 пулемет/калибр, мм ПКТМ/7,62 ПКТМ/7,62 Боекомплект, шт. 300 снарядов

2000 патронов 300 снарядов

2000 патронов

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