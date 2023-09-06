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Такси подорожает – теперь мы знаем, на сколько

Росстат зафиксировал рекордный средний тариф за километр пути легкового такси.

Таксистам готовят новые запреты

Экономика легкового такси, если смотреть на нее упрощенно, складывается из нескольких составляющих.

Вот актуальные на текущий момент данные на примере Москвы для такси экономического класса и для рабочей смены таксиста из расчета 12 часов в сутки.

  •  Чистый заработок водителя: 80–100 тысяч рублей в месяц (3500–4000 руб./сутки).
  •  Стоимость аренды автомобиля: 1500–2000 рублей в сутки.
  •  Бензин: 1000 рублей в сутки (на 200–230 км).
  •  Комиссия агрегатора: примерно 1500 рублей за 12 часов.
  •  Налоги: самозанятый водитель платит 6%, это 5000–6000 рублей в месяц или 200–300 рублей в сутки.
  •  Штрафы за нарушения ПДД. Без штрафов в такси ездить практически невозможно, есть косвенные признаки, что среднестатистический таксист платит 5000 рублей в месяц за нарушения. Или 200 рублей в расчете на сутки.

Итого, выходим на себестоимость такси от 8100 до 9000 рублей в сутки.

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Известный статистический факт: в среднем легковое такси 30% времени находится в ожидании пассажира, 20% времени – это бесплатная подача, и только 50% времени таксист выполняет полезную работу, за которую ему платят. Это означает, что из 12 часов смены реально оплачиваются лишь 6 часов. И за эти фактические 6 часов таксист должен заработать от 8100 до 9000 рублей.

На этих авто таксисты ездят сейчас, а на этих им придется ездить

Исходя из этого легко посчитать, сколько должна стоить сегодня часовая поездка в такси самого что ни на есть экономкласса: от 1350 до 1500 рублей. И это в среднем! В часы пик цена будет заметно выше. Пока расценки существенно ниже. Средняя по стране стоимость одной поездки – 435 рублей. По Москве – 770 рублей. То есть ценам есть куда расти.

Можно констатировать, что времена дешевого такси ушли. Пользоваться такси, не задумываясь о расходах, просто нажав на пару кнопок в телефонном приложении, уже не получается. А с ростом цены на автомобили поездка в такси будет дорожать. На личном автомобиле теперь точно дешевле.

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За рулем в Дзен
За РулемПетр Шкуматов
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