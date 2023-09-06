Такси подорожает – теперь мы знаем, на сколько
Экономика легкового такси, если смотреть на нее упрощенно, складывается из нескольких составляющих.
Вот актуальные на текущий момент данные на примере Москвы для такси экономического класса и для рабочей смены таксиста из расчета 12 часов в сутки.
- Чистый заработок водителя: 80–100 тысяч рублей в месяц (3500–4000 руб./сутки).
- Стоимость аренды автомобиля: 1500–2000 рублей в сутки.
- Бензин: 1000 рублей в сутки (на 200–230 км).
- Комиссия агрегатора: примерно 1500 рублей за 12 часов.
- Налоги: самозанятый водитель платит 6%, это 5000–6000 рублей в месяц или 200–300 рублей в сутки.
- Штрафы за нарушения ПДД. Без штрафов в такси ездить практически невозможно, есть косвенные признаки, что среднестатистический таксист платит 5000 рублей в месяц за нарушения. Или 200 рублей в расчете на сутки.
Итого, выходим на себестоимость такси от 8100 до 9000 рублей в сутки.
Известный статистический факт: в среднем легковое такси 30% времени находится в ожидании пассажира, 20% времени – это бесплатная подача, и только 50% времени таксист выполняет полезную работу, за которую ему платят. Это означает, что из 12 часов смены реально оплачиваются лишь 6 часов. И за эти фактические 6 часов таксист должен заработать от 8100 до 9000 рублей.
Исходя из этого легко посчитать, сколько должна стоить сегодня часовая поездка в такси самого что ни на есть экономкласса: от 1350 до 1500 рублей. И это в среднем! В часы пик цена будет заметно выше. Пока расценки существенно ниже. Средняя по стране стоимость одной поездки – 435 рублей. По Москве – 770 рублей. То есть ценам есть куда расти.
Можно констатировать, что времена дешевого такси ушли. Пользоваться такси, не задумываясь о расходах, просто нажав на пару кнопок в телефонном приложении, уже не получается. А с ростом цены на автомобили поездка в такси будет дорожать. На личном автомобиле теперь точно дешевле.
- Тем временем в Госдуме предложили ввести госрегурирование цен и тарифов на такси.
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