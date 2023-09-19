Назван отличный внедорожник от 1,8 млн рублей. Пока еще не в дефиците!

Mitsubishi Pajero IV – один из лучших в своем классе и с правильным полным приводом.

Модель-долгожитель, Mitsubishi Pajero прошел два официальных рестайлинга и еще несколько локальных освежений. Попутно его насыщали различными электронными системами и опциями, модернизировали моторы и трансмиссию. Так что ранний и поздний Pajero – очень разные, хотя шасси прежнее.

Сборка – только японская (в отличие от Pajero Sport, который выпускали в Калуге).

Часть машин пришла с пробегом. В 2016‑м и после 2019‑го Pajero у нас официально не продавали.

Mitsubishi Pajero IV

Достоинства

Надежная машина.

Отличные внедорожные способности, клиренс 235 мм.

Просторный салон, огромный багажник.

Мелкая поклажа тут просто потеряется. Pajero близок к идеалу туристов, охотников и рыбаков. Запаска крепится на задней двери.

Недостатки

Посредственная шумоизоляция.

Некоторые запчасти дефицитны и дороги.

Мягкое ЛКП подвержено сколам.

Простоватая отделка салона.

Моторы

Атмосферники 3.0 (174, 178 л. с.) и 3.8 (243, 250 л. с.) представлены почти поровну. Встречается также двигатель 3.5 (189 л. с.) того же семейства Cyclone V6 и с таким же характером.

У всех чугунный блок, распределенный впрыск, ременный привод ГРМ. Бензин АИ‑92 годен, но после 150 тысяч км лучше лить 95‑й, дабы минимизировать угар масла. Моторы простые и лишены тяжких недугов, но за уровнем масла надо следить – нехватка вызовет механические повреждения. Барахлит регулятор холостого хода, постукивают гидрокомпенсаторы, у 3.5 шумный фазорегулятор. Ресурс свыше 300 тысяч км. Не радует только топливный аппетит.

Альтернатива – дизель 3.2 (165–200 л. с.), еще более ресурсный. И надежный, если лить качественную солярку. До 180–200 тысяч км обычно ничего не ломается, если не считать клапан высокого давления ТНВД. Нужно лишь подтягивать ремень генератора и прочищать систему EGR, если прежний хозяин ее не заглушил. Затем приходит время менять цепь ГРМ с натяжителями, топливный насос и форсунки. Сажевый фильтр особых хлопот не доставляет, но его надо эпизодически «прожигать».

Коробки передач

Механическая коробка (V5M31) встречается редко, ходит до 300 тысяч км.

Гидроавтоматы в разные периоды применяли нескольких типов. Основной V5A51 – собственной разработки. Попадается V5AWF (под дизель), а также их модификации с иными обозначениями. V5AWF – клон Aisin TB‑50LS. Характер типовой для автоматов – не любят перегревы (ставят дополнительные радиаторы), грязное масло и длительные пробуксовки. Все агрегаты надежны, хандрить начинают только при больших пробегах, когда сказывается накопление отложений и износ. Ресурс – 250–300 тысяч км.

Культовая трансмиссия Super Select с богатым внедорожным арсеналом: подключаемая вручную передняя ось (с приоритетом задней 40:60), межосевой дифференциал с жесткой блокировкой, понижающая передача. Подвывающий задний редуктор – норма. Темпы развития люфтов и износа шлицевых соединений сильно зависят от режимов эксплуатации.

Эксплуатационные болячки

Подвеска независимая спереди и сзади. Недолговечны втулки и стойки переднего стабилизатора. Ступичные подшипники, шаровые и сайлентблоки также плохо переносят гонки по гребенке. За две-три зимы насмерть прикипают болты сход-развала. В целом всё очень крепкое, и даже рулевая рейка держится 200 тысяч км, тяги могут попросить замены раньше – смотря, как и где ездить.

Ржавчина быстро проявляется на задней двери, под уплотнителями и со стороны днища – не пренебрегайте антикором. Гниет также топливный бак.

Набор больных мест скромный: трапеция стеклоочистителей, электропривод сидений (если он есть), подрулевой шлейф проводов, трубки кондиционера.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Pajero 3.0 АКП

Оптимальный выбор: Pajero 3.0 или 3.2D АКП

За те же деньги: Infiniti QX70, Kia Mohave, Land Rover, Discovery Sport, Toyota RAV4

Подробный отчет владельца Паджеро тут.

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Фото: Mitsubishi