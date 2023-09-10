Мы сами отдаем деньги мошенникам! 3 новые разводки в 2023 году

Не все автомобилисты в итоге поняли, что стали жертвами изощренной подставы.

Разводка №1. Препятствие выезду с парковки

С подобным видом вымогательства столкнулась лично адвокат Ирина Зуй. Она рассказала историю, произошедшую с ней на автостоянке. Отлучившись ненадолго и вернувшись, она не смогла покинуть парковочное место, поскольку выезду препятствовала девушка. Выйдя из машины, Ирина услышала от девушки требование выплатить ей 10 000 рублей – и только после этого можно будет уехать. В дополнение к своему требованию незнакомая девушка буквально улеглась под заднюю часть автомобиля.

Поскольку адвокат торопилась в суд, то не стала вызывать полицию, а выехала вперед, рискуя при этом повредить рядом припаркованные автомобили. На этот раз все обошлось.

В чем смысл разводки? Схема проста, а сам аферист при этом ничем не рискует. В качестве жертвы выбираются дорогостоящие автомобили. После того как автовладелец пытается тронуться с места, аферист преграждает ему путь своим телом. Поедете дальше – совершите наезд на пешехода со всеми вытекающими.

Что делать? Главное в таких случаях – не пытайтесь силой убрать человека с дороги. Во-первых, это бесполезно, он вернется обратно, когда вы сядете в салон, а во-вторых, можете нанести увечья. Например, образуется синяк. Человек потом сходит в травмпункт и зафиксирует побои. Оказавшись в подобной ситуации, следует произвести фото- и видеофиксацию происходящего и незамедлительно вызвать полицию.

Разводка № 2. Подставы от доставщиков груза

С этим разводками столкнулись бизнесмены из Набережных Челнов. Одним из пострадавших стал 33-летний местный индивидуальный предприниматель, обратившийся за услугами к одной «известной бирже грузоперевозок». Понадеявшись на добропорядочность компании и не подозревая подвох, он не стал проверять информацию о контрагенте. Даже почти полная сумма более 123 тыс. руб. задатка не смутила коммерсанта.

После получения денег мнимый грузоперевозчик перестал выходить на связь. Предприниматель обратился в полицию, и после возбуждения уголовного дела стало известно, что номер телефона грузоперевозчика был зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Другой предприниматель в результате обмана лишился не денег, а груза. 42-летнему бизнесмену потребовалась доставка кондитерских изделий из Воронежской в Московскую область. Товар бесследно исчез сразу после его погрузки в полуприцеп. При обращении в полицию была заявлена сумма ущерба в размере 1,5 миллиона рублей.

Что делать? Как и в случае с такси, агрегаторы не несут ответственности за перевозчиков. Следует выбирать надежных бизнес-партнеров, а не вестись на минимальные цены. Проверьте историю работы компании или конкретного водителя, почитайте отзывы.

Разводка №3. От водителей эвакуаторов

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупреждает о новом «способе подработать», которым пользуются водители эвакуаторов. Вместе с сообщниками они пытаются выманивать деньги у водителей, которые паркуют свою машину с нарушениями. Действуют водители эвакуаторов в свободное от работы время. На своем погрузчике они подъезжают к неправильно припаркованному авто. В это время сообщник эвакуаторщика по номеру телефона, оставленному на стекле, звонит владельцу машины и предупреждает, что его транспортное средство забирает эвакуатор.

Владелец машины возвращается к автомобилю и перепарковывает его. Казалось бы, никакого подвоха. Но в это время автовладельцу снова звонит тот самый «доброжелатель» (сообщник водителя эвакуатора) и намекает на вознаграждение, напоминая, что штраф и возврат машины со штрафстоянки обошлись бы очень дорого. В большинстве случаев платят все, причем добровольно.

Что делать? Паркуйтесь без нарушений ПДД. А еще помните, что если вы вернулись к машине до окончания погрузки на эвакуатор, автомобиль вам обязаны вернуть. Кроме того, эвакуация автомобиля осуществляется по решению инспектора ГИБДД, а в Москве – по решению сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). На месте при этом составляются:

протокол об административном правонарушении;

протокол о задержании транспортного средства;

акт приема-передачи транспортного средства.

Если ничего из вышеперечисленного вы не увидели, скорее всего, перед вами мошенники. Обратитесь в полицию.

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