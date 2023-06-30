Юрист объяснил, как работает новый способ обмана автовладельцев

В мошенничестве участвуют водители эвакуаторов.

Среди водителей эвакуаторов встречаются недобросовестные люди, освоившие новый способ «подработки», предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Через сообщников они выманивают деньги у автовладельцев, неаккуратно паркующих свои машины.

В свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, припаркованной не совсем правильно, но не забирает ее. Его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и предупреждает, что машину начинает грузить эвакуатор.

Водитель прибегает, видит рядом со своим автомобилем эвакуатор, быстро садится в машину и уезжает. После этого ему звонит тот сообщник и просит деньги за «информацию».

Обычно платить соглашаются все – сумма зависит от стоимости автомобиля. Сообщники пользуются нежеланием людей забирать потом свою машину со штрафстоянки. Доверчивый автомобилист может потерять таким образом до десяти тысяч рублей.

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Источник: радио Sputnik

Фото: Depositphotos