Очень яркий советский концепт: его у нас «слизали» итальянцы!

Необычный по концепции и дизайну экспериментальный минивэн НАМИ-013 разительно отличался от всего, что предлагал автопром 1950-х – как у нас, так и за рубежом.

Оригинальный заднемоторный автомобиль без капота спереди создавали в НАМИ по инициативе инженера, художника и неисправимого фантазера Юрия Долматовского.

Опытный заднемоторный НАМИ‑013, вышедший на испытания в 1953 году, конечно, не мог стать серийным. Но его интересная, авангардная концепция оставила след в истории. Причем не только в отечественной.

Семиместный, как ГАЗ‑12 ЗИМ, автомобиль был гораздо компактнее: длиной 4975 мм, против 5530 мм и с колесной базой всего 2470 мм. У ГАЗ‑12 колесная база – 3300 мм. Для увеличения объема салона и уменьшения колесных арок выбрали небольшие 13‑дюймовые шины. Впервые советская машина получила полностью независимые пружинные подвески.

По компоновке и задней подвеске с так называемыми качающимися полуосями НАМИ‑013 был довольно близок к предвоенному заднемоторному автомобилю Mercedes-Benz 130Н. Однако немецкая машина имела хребтовую раму, а НАМИ‑013 – несущий кузов. Кроме того, передняя подвеска Мерседеса – на поперечной рессоре. Переднюю подвеску для НАМИ‑013 с пружинами и рычажными амортизаторами заимствовали у серийной Победы ГАЗ-М20.

На НАМИ‑013 установили экспериментальную автоматическую двухступенчатую коробку передач НАМИ-Д2 (передаточные числа: 1,4/0,85). Агрегат, очевидно, сделали не без влияния коробки передач Vacamatic 1941 года фирмы Chrysler. Она представляла собой четырехступенчатый агрегат с двумя двухступенчатыми диапазонами. Пары передач в пределах диапазона переключались автоматически.

Дизайн семиместного НАМИ‑013 работы Юрия Долматовского сложился после тщательного конкурсного отбора.

Поскольку «хвост» с мотором у НАМИ‑013 был сзади, места водителя и переднего пассажира до предела сместили вперед. Для удобства посадки переднюю дверь навесили на задних петлях. В 1956–1967 годах серийно выпускали заднемоторный минивэн FIAT 600 Multipla, по компоновке очень напоминающий НАМИ‑013. Правда, эта компактная машина не имела характерного «хвоста» – и была намного меньше.

Опытный «хвостатый» Renault 900 1959 года по компоновке тоже аналогичен советскому экспериментальному минивэну. Заднемоторный итальянский концепт-кар Ghia Selena, привезенный в Москву в 1962 году и подаренный его создателями советским дизайнерам в знак «единства технических идей».

Для автомобиля проектировали оригинальный четырехцилиндровый оппозитный двигатель воздушного охлаждения рабочим объемом 1,7 л (85×75 мм, степень сжатия 9,5), с двумя карбюраторами и электромагнитным приводом вентилятора. Но мотор этот до ума не довели и на автомобиль не ставили. Советский оппозитный мотор делали явно не без влияния двигателя чешской заднемоторной машины Tatra T600 Tatraplan 1947 года. Ее четырехцилиндровый оппозитный мотор с двумя карбюраторами при объеме 2 л (85×86 мм) развивал 52 л. с.

НАМИ‑013 получил вместо оригинального оппозитника-воздушника модернизированный двигатель жидкостного охлаждения ГАЗ-М20, названный НАМИ-013-Д4. Мотор имел верхние впускные и нижние выпускные клапаны (серийный – все нижние) и два горизонтальных карбюратора Solex. Мощность двигателя объемом 2,1 л (82×100 мм) со степенью сжатия 7,0 выросла с победовских 52 л. с. до 63 л. с. В передний бампер вмонтировали два компактных радиатора – половинки штатного радиатора Победы.

Начав с нуля

Испытания 1953 года показали, что у НАМИ‑013 уйма недостатков и недоработок: от неудобной посадки и слабой подвески до крайне ненадежной коробки передач. Да и кузов «трещал по швам». Работу прекратили, а машину списали, зафиксировав в отчете, что недостатки автомобиля перекрыли его достоинства.

Однако сама по себе заднемоторная компоновка доказала жизнеспособность, и вскоре ее воплотили на серийных советских микролитражках – на всем известных Запорожцах. А отрицательный опыт неизбежен и даже нужен. Особенно если начинать проект «с нуля». А с НАМИ‑013 так и было.

Мотоколяску, разработанную Серпуховским мотоциклетным заводом совместно с НАМИ, отличали передовые технические решения.

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Фото: из архива «За рулем»