Скрипят тормоза? Вам не так затянули колеса!

Эксперт «За рулем» проверил необычную версию возникновения скрипа.

Скрип тормозов может нервировать автовладельцев. Мало кто выносит это скрежетание. Но всегда ли неприятные высокочастотные звуки сигнализируют о неисправности?

На просторах интернета набирает популярность байка о том, что причина скрипа тормозов может скрываться в неправильной затяжке... колеса! Никогда о таком не слышали. Но давайте проверим эту версию.

Миф о скрипе тормозов

Утверждается, что пневматическим гайковертом, которым обычно прикручивают колеса на СТО, можно легко перетянуть болты крепления. Действительно, не в каждом автосервисе мастер проконтролирует момент затяжки. А проверка динамометрическим ключом убережет лишь от недотянутого крепления. Но перетянутый болт никак себя не выдаст. И каким-то магическим образом это, якобы, может привести к скрипу во время работы тормозных механизмов.

Чтобы устранить скрип, даже советуют открутить и вновь затянуть все болты колеса с тем моментом, который указан в инструкции к автомобилю.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, специалист «За рулем»:

— Скрип чаще всего возникает при работе передних тормозных механизмов независимо от типа привода. И не всегда этот неприятный звук говорит об их неисправности.

Возникает он в двух случаях: неправильно подобранный фрикционный материал колодок и неисправность тормозного механизма.

В первом случае «скрипучие» колодки вполне могут обеспечивать нормальное торможение автомобиля.

Хуже обстоят дела, если скрип вызван неисправностью тормозного механизма. Возможно, колодки подклинивают в направляющей или пальцы, соединяющие суппорт с направляющей, утратили подвижность. Также может потерять подвижность поршень в тормозном цилиндре.

1. Тормозные колодки не должны подклинивать в направляющих. 2. Пальцы должны свободно перемещаться. 3. Поршень не должен быть заклинен в цилиндре.

А вот ошибка мастера при монтаже колес – слишком быстрая затяжка болтов ударным пневмогайковертом без контроля момента – опасна возможностью срыва резьбы и последующим самовыворачиванием болтов, но на скрип при торможении это никак не влияет. Так что это миф!

Что делать, чтобы тормоза не скрипели?

Если скрип сопровождает каждое торможение, необходимо самостоятельно или на сервисе разобрать тормозные механизмы передних колес и проверить подвижность соединений, советует наш эксперт. При малейшем заедании следует провести полное обслуживание механизмов, а при сборке нанести на нерабочие поверхности колодок противоскрипное покрытие.

После этого собрать механизмы и провести пробную поездку. Если скрип остался, то необходимо либо заменить колодки.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»