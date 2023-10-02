Увидел, как сосед залил в бензобак... стакан водки! Объяснения удивили

Эксперт «За рулем» разобрал необычный совет, который можно услышать от бывалых автомобилистов.

Интернет, как всегда, пестрит байками и странными советами. Один из таких гласит, что с помощью обычного спирта (или водки) можно легко очистить топливную систему и бензобак от конденсата.

Говорят, что во время ночных стоянок, особенно на стыке сезонов, когда начинаются большие перепады температуры, на стенках бензобака может образоваться до 30 граммов воды. Интенсивнее всего конденсат выпадает в баках с поврежденной системой вентиляции. Ну а вода в баке, сами понимаете, не к добру. Надо от нее избавляться.

Считается, что именно спирт помогает собрать воду из бензина и компонентов топливной системы, после чего сгорает без ущерба для автомобиля. Говорят также, что перед наступлением холодов для профилактики машине не помешает пара бутылок водки.

Так ли это? Сколько и когда лучше заливать?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Проблема с водой в бензобаке действительно существует. Только ее возможное количество сильно переоценено. Если бы за сутки накапливалось по 30 граммов воды, то в автомобиле, простоявшем всю зиму, в баке уже было бы почти 3 литра воды, что, конечно, невозможно. Влаги образуется значительно меньше. А еще вода может попасть в бак и вместе с некачественным бензином.

Я советую перед зимой или после заливки топлива на сомнительной АЗС профилактически провести «обезвоживание» бензобака. Для этого действительно можно использовать небольшое количество этилового спирта. А вот его водный раствор – водка – менее эффективна и даже опасна. Ее способность нейтрализовать воду невелика, так как она сама уже на 60% состоит из воды. Вылитая в бак водка хотя и соберет некоторое количество воды, но способна вызвать коррозию деталей и узлов топливной системы, а также привести к перебоям в работе двигателя.

Поэтому предпочтительнее использовать чистый этиловый спирт – правда, из-за акцизов стоит он неоправданно дорого. Более доступной альтернативой может стать изопропиловый спирт.

Пятилитровую канистру спирта можно приобрести примерно от 700 до 1000 рублей, и ее хватит на всю зиму, причем не только для добавления в бак, но и для разморозки замков и заливки в бачок омывателя, чтобы не замерз.

Но еще надежнее использовать профессиональную автохимию для борьбы с конденсатом в бензобаке. Кстати, мы проводили экспертизу такой автохимии — рекомендуем изучить наш опыт.