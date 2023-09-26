Эксперт объяснил, когда подешевеет бензин на АЗС

Алексей Тузов: бензин на заправках подешевеет к концу октября

Государство постоянно отслеживает и регулирует стоимость бензина и дизтоплива. С 2018 года в России работает специальный демпферный механизм, суть которого в том, что когда нефтяникам выгодней продавать углеводороды за границу, бюджет компенсирует им недополученные доходы. Если цены на отечественном рынке растут, происходит пропорциональное увеличение налоговой нагрузки.

Сегодня серьезной проблемой является «серый» экспорт. В результате резкого роста курса доллара производителям выгоднее продавать топливо за границу, а не на местный рынок. Росту экспорта способствует сокращение госсубсидий, предоставляемых в рамках демпферной системы. В соответствии с новым законом, с сентября 2023 года соответствующие компенсационные выплаты уменьшились на 50% вплоть до 2026 года.

В качестве временной меры государство было вынуждено на время перекрыть вывод топлива за рубеж.

Так перестанет ли дорожать бензин?

Комментарий специалиста

Алексей Тузов, независимый транспортный эксперт:

«К концу октября завершатся сельскохозяйственные работы, временно остановленные НПЗ начнут работать на полную мощность, а интенсивность автотуризма пойдет на спад.

Введение экспортных ограничений, запуск системы лицензирования и повышение пошлин создадут условия для плавного снижение цены на бензин.



Согласно последним новостям, топливо уже подешевело. По состоянию на 25 сентября 2023 года стоимость бензина марки Аи-92 упала на 0,85 % (до 55,5 тыс. рублей за 1 тонну). Стоимость летнего дизельного топлива составила 60,8 тыс. рублей. Бензин марки Аи-95 подешевел до 58,1 тыс. рублей.

Вместе с этим не нужно забывать об изменении механизма субсидирования нефтяников и риске дальнейшего роста курса доллара по отношению к рублю. Эксперты сходятся в мнении, что потребителям не стоит ждать резкого падения цен на бензин. Скорее всего, в ближайшей перспективе стоимость топлива снизится незначительно».

Справка

Из чего складывается розничная цена бензина в России:

стоимость сырой нефти – 21%

расходы на производство – 6%

транспортировка – 8%

розничная надбавка – 5%

Налоги и акцизы (НДС, НДПИ и пр.) – 60%.

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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС