Машина долго прогревается? Вот как ускорить процесс

Как бюджетно и быстро утеплить моторный отсек, рассказал читатель «За рулем».

Предлагаю максимально быстрый и бюджетный способ закрыть решетку в бампере для утепления моторного отсека.

Решение актуально для турбонадувных Фольксвагенов (и не только), которые очень долго прогреваются зимой даже в движении.

Принцип виден на фото. Для сохранения эстетики можно подобрать утеплитель для труб черного цвета.

Т. Жубаниязов, г. Оренбург

Приз автору совета – провода для прикуривания 1000A, 5 м AIRLINE

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Фото: Т. Жубаниязов