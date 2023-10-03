Машина долго прогревается? Вот как ускорить процесс
Предлагаю максимально быстрый и бюджетный способ закрыть решетку в бампере для утепления моторного отсека.
Решение актуально для турбонадувных Фольксвагенов (и не только), которые очень долго прогреваются зимой даже в движении.
Принцип виден на фото. Для сохранения эстетики можно подобрать утеплитель для труб черного цвета.
Т. Жубаниязов, г. Оренбург
Приз автору совета – провода для прикуривания 1000A, 5 м AIRLINE
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Фото: Т. Жубаниязов
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