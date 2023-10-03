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Машина долго прогревается? Вот как ускорить процесс

Как бюджетно и быстро утеплить моторный отсек, рассказал читатель «За рулем».

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Предлагаю максимально быстрый и бюджетный способ закрыть решетку в бампере для утепления моторного отсека.

Решение актуально для турбонадувных Фольксвагенов (и не только), которые очень долго прогреваются зимой даже в движении.

Принцип виден на фото. Для сохранения эстетики можно подобрать утеплитель для труб черного цвета.

Т. Жубаниязов, г. Оренбург

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Фото: Т. Жубаниязов

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За РулемРевин Алексей
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