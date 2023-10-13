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Здесь собирают Транзиты нового времени – взгляд изнутри

«За рулем» посетил завод «Соллерс» в Елабуге, где красят Аурусы.

Шесть и восемь мест: Соллерс Арго и Атлант обзаведутся новыми версиями

В прошлый раз я был на заводе «Соллерс» в Елабуге полтора года назад, когда здесь еще выпускали фургоны Ford Transit. С тех пор изменились две вещи.

Первое: количество выпускаемых автомобилей пока сильно меньше. А второе – это сами фургоны: теперь вместо Транзита тут выпускают Соллерс Атлант, в девичестве JAC Sunray.

Повлияла ли смена модели на качество сборки?

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Линия жизни

Ford ушел, но производственное оборудование осталось. И это новость хорошая, ведь к качеству наших Транзитов у меня вопросов не было.

Один из ключевых элементов сварочной линии – клещи. Они универсальны, в автоматическом режиме определяют необходимую силу тока, усилие нажима и прочее. Только штампованные панели кузова пока импортируются. Но это пока, свои штампы появятся во втором квартале 2024 года.

Сталь тоже будет отечественной. Кто будет ее поставлять, пока неясно. Но вариантов немного – только «Северсталь» и «Магнитка» делают качественный автомобильный лист.

Сварочная и окрасочная линия осталась той же, что была при Форде.
Сварочная и окрасочная линия осталась той же, что была при Форде.

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Не изменилась и окрасочная линия, где вперемежку с Атлантами красят премиальные Аурусы. Впрочем, так же было при жизни Транзита. После грунтования и окраски все кузова отправляются в зону крупноузловой сборки. Там происходит установка ходовой части, элементов салона, проводки – и силового агрегата.

Сохранили весь процесс контроля качества, который разбит на несколько этапов. Это контроль качества сварки, окраски, герметичности и финальный контроль. Также каждый грузовичок после сборки проезжает по испытательному маршруту.

Каждый выпущенный фургон испытывается на заводском мини-полигоне.
Каждый выпущенный фургон испытывается на заводском мини-полигоне.

Локализация грядет

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Пока доля импортных комплектующих высока, а российских – предельно низка. Почти сразу на Атланты стали ставить наши коммерческие шины Кама, что логично, учитывая близость Нижнекамска.

В 2024 году должны перезапустить простаивающее со времен ухода легкового Форда моторное производство. Будут локализованы два дизеля: старший 2.7 мощностью 150 л. с. и двухлитровый 130‑сильный, который устанавливается на Соллерс Арго и выпуск которого начали в Ульяновске.

С помощью таких панелей проводится контроль герметичности кузова. Для наглядности кузов можно заполнить воздухом с дымом, чтобы место утечки было видно сразу.
С помощью таких панелей проводится контроль герметичности кузова. Для наглядности кузов можно заполнить воздухом с дымом, чтобы место утечки было видно сразу.

Базовый мотор 1.9 останется импортным, но со временем его заменит локализованный двухлитровый. Также будет освоено производство 6-ступенчатой механической коробки передач.

Модельная линейка тоже будет расширяться. У Атланта появится полный привод. Есть запрос и на автоматическую коробку. И ведутся переговоры о запуске еще одной модели. Это точно не пикап Т6 – он будет собираться во Владивостоке.

Если какой-то параметр качества не проходит проверку, автоматическая система не даст ­получить ЭПТС.
Если какой-то параметр качества не проходит проверку, автоматическая система не даст ­получить ЭПТС.

Sollers Atlant стал доступен в новых вариациях

С запуска производства Атланта прошло меньше года, и уже собрано 12 тысяч машин. Для коммерческой техники неплохо. Но есть два существенных «но».

При годовой мощности завода в 150 тысяч машин этого мало.

Второй момент – это сам объект производства. Для полноценной замены ушедшего Транзита нужно не только наращивать долю наших комплектующих, но и модернизировать Атлант. В нынешнем виде к нему есть вопросы – например, по эргономике – и мы писали об этом не раз.

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За РулемВиноградов Александр
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