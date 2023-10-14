Правый руль и мотор Renault – таких необычных Запорожцев вы точно не видели

«За рулем» рассказал и показал, чем отличались экспортные Запорожцы и ЛуАЗы

Для них — Ялта

Вызывающие у советских граждан иронию и сарказм Запорожцы в былые годы экспортировали во многие страны. Причем тысячами и даже десятками тысяч.

Именно Запорожец стал первым (еще до Лады) советским автомобилем, получившим специальное экспортное имя – Ялта. Название Jalta придумали в первую очередь для Финляндии, поскольку имя Запорожец на финском ни прочитать, ни произнести практически невозможно. В Голландии слово Ялта писали немного по-другому – Yalta.

Поставлять ЗАЗ-965 в Финляндию начали уже в 1962 году. Как было принято на всех советских заводах, экспортные Запорожцы тщательно доводили и особенно придирчиво проверяли.

В 1965 году завод создал специальную экспортную версию, отличающуюся деталями кузова и салона. Именно экспортные ЗАЗ-965Э и 965АЭ первыми получили иную переднюю панель кузова с выпуклой средней частью вместо серийной панели с углублением.

Изначально это была отдельная накладка, установленная на стандартную панель. Но вскоре сначала на экспортные, а потом и на все машины стали ставить новую панель.

Экспортные Запорожцы украсили молдингами на бортах и оснастили зеркалом заднего вида на левом крыле. Запорожцы для продажи за рубежом получали улучшенную обивку салона, руль с утопленной ступицей и хромированным кольцом звукового сигнала.

На часть ЗАЗ-965АЭ ставили даже пепельницу и радиоприемник. А для некоторых стран машины оборудовали и местами крепления ремней безопасности. В СССР ремни стали обязательными почти десятилетие спустя.

Запорожец ЗАЗ-965 в экспортном исполнении на шинах Dunlop.

Именно на экспортные ЗАЗ-965 впервые стали ставить 30-сильный мотор вместо 27-сильного. А вот экспортную версию ЗАЗ-965 с правым рулем в производство так и не запустили. Партию подобных машин ЗАЗ-965С сделали для почты, чтобы водитель (он же – почтальон) не выходил постоянно на проезжую часть.

Так что сделать праворульный Запорожец для экспорта не составляло большого труда. Но ощутимого спроса на ЗАЗ-965 в странах с левосторонним движением не было.

Экспортный ЗАЗ-965АЭ в Бельгии.

Тюнингом ЗАЗ-965 зарубежные дилеры не занимались. Обычно ограничивались установкой импортных шин. Но серьезно дорабатывать дешевый автомобиль смысла не было.

Советские автомобили у бельгийского дилера Scaldia Volga.

Больше всего (более 14 тысяч) 965-х продали в Болгарии, 12 с половиной тысяч – в ГДР. Из капиталистических стран лидировали Финляндия и Дания, куда отправили по 1200 машин. Более 750 автомобилей ЗАЗ-965 продали в Бельгии и около 500 — в Голландии.

Часть экспортных автомобилей оставались в СССР. Интерес к ним советских покупателей был особенный.

У экспортных ЗАЗ-965А были оригинальные руль и обивки салона.

Наши «уши» в Европе

ЗАЗ-966 почти сразу после начала производства стали отправлять за границу. Экспортные машины делали в разных версиях. В частности, выпускали неизвестный в СССР вариант с двигателем уменьшенного с 1,2 до 1,1 л объема. Степень сжатия такого мотора увеличили – он развивал те же 40 л.с.

Создание такой модификации было связано с налоговыми особенностями некоторых стран. Собирали такие Запорожцы в 1969-1971 годы.

Внешне экспортные «ушастые» ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 (на некоторых рынках встречалось даже название SAS Eliette) отличались лишь хромированными окантовками стекол и задних катафотов. Зато на часть автомобилей ставили двухконтурную тормозную систему.

ЗАЗ-968АЭ в 1975 году получил 45-сильный двигатель, рассчитанный на бензин АИ-93. У нас в стране таких машин было очень мало. Особого энтузиазма у советских автолюбителей они не вызывали. Ведь одним из главных достоинств Запорожца была возможность заправлять его дешевым бензином А-76.

ЗАЗ-966Э, он же ZAZ 1200 V4.

Часть ЗАЗ-968 за границу отправляли без аккумуляторов, сидений и внутренних обивок. Все это, сообразно запросам местного рынка, устанавливали западные дилеры.

Больше всего «ушастых» экспортировали в Польшу. Там продали около 71 тысячи машин. Потом шли социалистические ГДР, Болгария и Венгрия. Свыше 8 тысяч Запорожцев отправили в Италию, в Австрию – 1424, по несколько сотен — в Грецию и Голландию.

Экспортный ЗАЗ-968МЭ (последний из поколения Запорожцев) получил мотор мощностью 43 л.с. с карбюратором ДААЗ, сухим воздушным фильтром и иные амортизаторы. Интересно, что в Монголию экспортировали около 40 машин с ручным управлением и двигателями мощностью 43 и 38 л.с.

Запорожцы, которых не было

С прицелом на экспорт создали версию Yalta 1000 с двигателем Renault рабочим объемом 0,9 л. Машину даже показывали на выставках за рубежом. Но такой автомобиль требовал слишком много переделок и стал бы заметно дороже. И прибыль с продаж не окупила бы затраты.

На рекламных фото «Автоэкспорта» часто фигурировали ЗАЗ-968М с иными колесными дисками и колпаками. Это были опытные автомобили, на которых пробовали и более серьезные переделки. В частности, переднюю подвеску McPherson и передние дисковые тормоза.

Yalta 1000 с двигателем Renault.

Но ничего из этого (как и 50-сильный двигатель, который тоже испытывали) на серийных машинах ни для экспорта, ни для внутреннего рынка не появилось.

Серьезно модернизированный ЗАЗ-968М так и не стал серийным.

Маленький УАЗ по-итальянски

Самый компактный советский внедорожник ЛуАЗ, который отличали феноменальная проходимость и аскетизм с точки зрения комфорта, тоже поставляли на экспорт. Хотя и не в таких масштабах, как Запорожцы. Всего с 1984 по 1988 годы за границу продали около 1800 луцких внедорожников.

Наиболее интересна итальянская история ЛуАЗа. Там еще с 1960-х были известны ульяновские внедорожники, что и побудило итальянского дилера попытать коммерческого счастья и с луцким автомобилем.

ЛуАЗ-969 на автосалоне в Турине.

Забавно, что LUAZ не то в шутку, не то всерьез расшифровывали даже как Little UAZ. Советский компактный внедорожник показывали на престижном автосалоне в Турине. Помимо импортных шин, автомобиль получил хорошие сиденья, но главное – двигатель Ford рабочим объемом 1,1 л.

Такую машину предлагали в Италии под именем Volin 969. У нас имя Волынь, которым некоторое время называли в прессе ЛуАЗ, не прижилось.

Volin 969 с двигателем Ford.

На слетах и ралли ретроавтомобилей в Европе Запорожцы и сегодня регулярно появляются. Причем в прекрасном состоянии.

Даже у нас бережно сохраненных или грамотно отреставрированных автомобилей относительно немного. А там они и вовсе экзотика!

Что делали за границей с Волгами, читайте тут.

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Фото: из архива «За рулем»