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Назван дешевый способ сезонного хранения колес

Читатель «За рулем» рассказал, как компактно разместить колеса на хранение

7 частых вопросов (и ошибок) при переобувке на зиму

Предлагаю вариант компактного сезонного хранения колес.

Просто делаем упоры на стене для вертикального размещения (в моем случае болты) – и всё!

С. Григорюк, Архангельская область

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Упоры из болтов эффективно решают проблему вертикального хранения колес
Упоры из болтов эффективно решают проблему вертикального хранения колес
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  • Все, что нужно знать автовладельцу при сезонной смене шин, мы собрали тут.
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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Фото: С. Григорюк

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За РулемРевин Алексей
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