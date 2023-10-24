Назван дешевый способ сезонного хранения колес

Читатель «За рулем» рассказал, как компактно разместить колеса на хранение

Предлагаю вариант компактного сезонного хранения колес.

Просто делаем упоры на стене для вертикального размещения (в моем случае болты) – и всё!

С. Григорюк, Архангельская область

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Упоры из болтов эффективно решают проблему вертикального хранения колес

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Фото: С. Григорюк