Назван дешевый способ сезонного хранения колес
Предлагаю вариант компактного сезонного хранения колес.
Просто делаем упоры на стене для вертикального размещения (в моем случае болты) – и всё!
С. Григорюк, Архангельская область
Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim
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Фото: С. Григорюк
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