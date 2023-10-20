Масло в разлив: стоит ли так экономить на двигателе?
Что залито в бочке?
Любопытную историю рассказал предприниматель, продававший антикоррозионные препараты. Владелец автосервиса купил у него бочку «Тектила» и пропал.
Предприниматель решил наведаться к нему сам: что случилось, почему не приезжаешь за новой партией? Тот смеется в ответ: твоя фирменная бочка с известным логотипом как магнит притягивает клиентов. А что внутри – это уже мое дело.
В такую же ситуацию можно попасть, покупая моторное масло в разлив. Вместо фирменного продукта в бочке может быть залито непонятно что.
Поэтому если и приобретать разливное масло, то в проверенном магазине или сервисе, который является официальным дилером или авторизованной точкой. В таких местах риск нарваться на некачественный продукт минимален.
Комментарий специалиста
Олеся Титова, эксперт по продвижению продуктов «Ремонты и ТО» компании «Передовые Платежные Решения».
В канистре – надежнее!
– Масло в канистрах бывает дороже, потому что сказываются стоимость самих канистр, наклеек и прочего. Поэтому многие покупают масло в магазине на разлив просто потому, что это дешевле. Но делать это оправданно только в проверенных магазинах. Недобросовестные продавцы могут разбавлять дорогостоящее масло или наполнять фирменные бочки более дешевым маслом. Таким образом, покупая масло в пластиковой или металлической канистре, вы имеете больше шансов приобрести оригинальный и качественный продукт, чем на разлив из двухсотлитровой бочки.
Из бочки – выгодно?
Это главное преимущество плюс покупки моторного масла в разлив как для сервисных магазинов, так и для автовладельцев. Выгода для розничного покупателя может составлять 10-30% в зависимости от фасовки и бренда.
Комментарий специалиста
Марат Мухутдинов, руководитель группы торговли маслами компании «Колеса Даром».
Масло в разлив стали покупать чаще
По нашей статистике, разливное масло с собой покупают 5-7% от общего числа покупателей. Для розничной продажи разливного моторного масла используется тара объемом 1, 2 или 5 литров. Но большинство автомобилистов приобретают разливное масло, когда меняют его у нас.
А какие минусы?
Главный минус – непонятное содержимое. Бочка может иметь фирменный логотип, но внутри может быть масло другой марки или коктейль из нескольких масел.
Другая серьезная опасность – при длительном хранении в открытой таре масло теряет свои свойства. В больших магазинах бочки пустеют на глазах. Однако бывает и так, что они стоят месяцами, пока не опустеют.
Как фирменное масло при длительном хранении начинает расслаиваться, видели своими глазами (посмотреть можно тут).
Наконец, не в каждом сервисном центре встретите в разлив масло определенной марки, вязкости и уровня качества. То. что залито именно в ваш двигатель.
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