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Секретная техника СССР: первый советский телетанк

Радиоуправляемая версия танка Т‑18 вышла на испытания в 1930 году

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В стране еще не было ни телевизоров, ни даже телевещания, когда в 1930 году на полигон выбрался… первый советский телетанк! Модель Т‑18, оснащенная радиоаппаратурой, успешно выполняла первые команды оператора типа «Вперед – назад». Позднее подобные телетанки, управляемые с расстояния до 1,5 км, научились менять скорость и направление движения, подрывать заряды и так далее.

Однако прицельная стрельба из подобных машин была на тот момент за гранью возможного, да и радиопомехи противника могли сразу же нейтрализовать такую технику. Времени довести ее до ума перед войной не хватило. Однако для обучения профильных специалистов в 1936 году была создана Ульяновская школа особой техники – будущее Ульяновское высшее военное инженерное училище связи имени Г. К. Орджоникидзе.

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Советский танк-гигант: у него было пять башен!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем был нужен низкорослый танк «Объект 775»?

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Фото: из архива автора

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