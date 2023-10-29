Секретная техника СССР: первый советский телетанк

Радиоуправляемая версия танка Т‑18 вышла на испытания в 1930 году

В стране еще не было ни телевизоров, ни даже телевещания, когда в 1930 году на полигон выбрался… первый советский телетанк! Модель Т‑18, оснащенная радиоаппаратурой, успешно выполняла первые команды оператора типа «Вперед – назад». Позднее подобные телетанки, управляемые с расстояния до 1,5 км, научились менять скорость и направление движения, подрывать заряды и так далее.

Однако прицельная стрельба из подобных машин была на тот момент за гранью возможного, да и радиопомехи противника могли сразу же нейтрализовать такую технику. Времени довести ее до ума перед войной не хватило. Однако для обучения профильных специалистов в 1936 году была создана Ульяновская школа особой техники – будущее Ульяновское высшее военное инженерное училище связи имени Г. К. Орджоникидзе.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем был нужен низкорослый танк «Объект 775»?

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Фото: из архива автора