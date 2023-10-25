3 авто из СССР, в существование которых трудно поверить

«За рулем» рассказал о трех невероятных автомобилях из СССР

В СССР регулярно пытались улучшить уже выпускавшиеся автомобили. К сожалению, большая часть таких улучшений до конвейера так и не добралась.

К примеру, Жигули с автоматической коробкой передач. Что? Да, такие были.

Жигули с АКП

Жигули с двумя педалями казались несбыточной мечтой для советских автовладельцев. Однако такие модели действительно существовали, хотя и в ограниченных количествах. Машины разрабатывались как экспортные варианты для Западной Европы.

Автоматом GM ТН180 оснащали ВАЗ-2103 и 2105. Выбор в пользу джиэмовского агрегата был обусловлен его универсальностью. Такая коробка подходила к Фиату 124, а значит ее легко можно было бы установить и на вазовские «трешки» и «пятерки».

Помимо конструкции рычага переключения передач в салоне отличительной чертой Жигулей с автоматом было наличие под капотом радиатора для охлаждения АКП. Кстати, несколько таких экспортных вариантов позже смогли вернуться из-за границы на родину. А вы такие не встречали?

Волга с передним приводом

Нет, речь пойдет не о переднеприводном ГАЗ‑3103, а о куда более ранней Волге. В 1971 году увидела свет первая переднеприводная Волга. Точнее, «двадцать четвертую» взяли за основу, чтобы построить прототип НАМИ‑0173.

Проще говоря, это была не совсем Волга. Подержанный ГАЗ‑24 просто был донором необходимых агрегатов. Для чего разработали эту машину? По сути, в НАМИ прорабатывали решения для автомобиля типа будущего АЗЛК‑2141.

Переднеприводная Волга была оборудована двигателем УМЗ‑412 объемом 1,5 литра и мощностью 75 лошадей. Силовой агрегат имел продольное расположение под большим наклоном. Для этого потребовалось разработать новую конструкцию масляного поддона и впускного коллектора. Также была переделана и волговская коробка передач, способная перенаправить крутящий момент на передние колеса.

«Шестерка»-пикап

В начале 1980-х был выпущен двухдверный пикап на базе Жигулей. Модель представляла собой модификацию ВАЗ-2106 с двухместной кабиной и раскладывающейся в кузове палаткой. Изначально было понятно, что у такой «шестерки» нет шансов на серийное производство.

Машина рассчитывалась как туристический вариант. Однако выпущен был всего один экземпляр цвета серебристый металлик.

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Фото: из архива «За рулем»