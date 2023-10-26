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С алюминиевой броней и танковой пушкой – для чего сделали такую машину

Курганмашзавод освоил производство самоходной противотанковой пушки 2С25М Спрут

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Авиадесантируемая плавающая боевая машина с изменяемым клиренсом и мощным пушечным вооружением спроектирована, прежде всего, для нужд ВДВ. Хотя может найти применение и в других родах войск. Жесткие требования к массе техники для крылатой пехоты подразумевают лишь противопульное бронирование.

Поэтому у Спрута относительно легкий корпус из алюминиевой брони. Он, как и двигатель, трансмиссия, ходовая часть, гусеницы, во многом унифицирован с БМД-4М и БМП-3, которые тоже производит Курганмашзавод.

Видео о боевой работе Спрута смотрите тут

Стойкость корпуса к воздействию боеприпасов повышают тем же способом, что для боевых машин десанта и пехоты. Для усиления защиты 2С25М комплектуют комплексом дополнительного бронирования, состоящим из экранов и противокумулятивных решеток.

Корпус и башню Спрута защищают экраны и противокумулятивные решетки.
Корпус и башню Спрута защищают экраны и противокумулятивные решетки.

Общая компоновка Спрута – танковая. Отделение управления – в передней части корпуса, боевое — в средней, моторно-трансмиссионное — в кормовой. Силовая установка представляет собой многотопливный атмосферный дизель УТД-29 мощностью 500 л.с. в паре с полуавтоматической коробкой передач.

Ходовая часть состоит из семи опорных и шести поддерживающих катков с каждой стороны и гидропневматическая подвеска с изменяемым дорожным просветом (от 130 до 530 мм). Форсирование водных преград происходит с помощью водометных движителей, обеспечивающих боевой машине скорость на плаву до 7,5 км/ч.

На башне 2С25М установлены прицельные приспособления, дистанционно-управляемый пулемет и элементы комплекса оптико-электронного подавления.
На башне 2С25М установлены прицельные приспособления, дистанционно-управляемый пулемет и элементы комплекса оптико-электронного подавления.

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Главное отличие Спрута от легкого танка — башня с комплексом вооружения на уровне основных танков Т-90М и Т-80БВМ! Самоходная противотанковая пушка оснащена гладкоствольным 125-миллиметровым орудием 2А75-1. Оно не только стреляет снарядами – из него можно запускать управляемые по лучу лазера ракеты.

Номенклатура боеприпасов для этой пушки состоит из осколочно-фугасных, бронебойных кумулятивных и подкалиберных снарядов, ракет разных типов, боеприпасов с дистанционным подрывом. Угрозу для танков противника представляют и бронебойные снаряды, и ракеты 9М119М1 способные «прошить» 850-миллиметровую броню за динамической защитой!

Вести огонь из 2А75-1 Спрут может даже на плаву в секторе плюс/минус 30 градусов, в том числе по движущимся целям. С пушкой спарен 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ. Еще один пулемет смонтирован в дистанционно управляемой установке на крыше башни.

Спрут оснащен 125-миллиметровым орудием 2А75-1 длиной 48 калибров. Скорострельность — семь выстрелов в минуту.
Спрут оснащен 125-миллиметровым орудием 2А75-1 длиной 48 калибров. Скорострельность — семь выстрелов в минуту.

За точность наведения днем и ночью отвечает стабилизированный оптико-электронный прицел с теле- и тепловизионными каналами со встроенным дальномером и баллистическим вычислителем.

Спрут оборудован многоканальным оптико-электронным прицелом.
Спрут оборудован многоканальным оптико-электронным прицелом.

Спрут оснащен кондиционером, отопителем, системой кругового видеообзора. На борту 2С25М есть комплекс оптико-электронного подавления для маскировки от приближающихся ракет или при облучении лазером средств наведения противника.

Характеристики самоходной противотанковой пушки 2С25М (Спрут - СДМ1)

Длина/ширина/высота 9770/3152/3050 мм
Дорожный просвет изменяемый 130-530 мм
Число мест 3
Масса 18 000 кг (21 000 кг с комплексом защиты)
Максимальная скорость на суше/на воде 70/7,5 км/ч
Запас хода по шоссе 500 км
Двигатель/мощность дизельный многотопливный УТД-29/500 л.с.
Подвеска гидропневматическая
Бронирование катаная алюминиевая броня
Вооружение 125-милиметровая пусковая установка 2А75-1 и два 7,62-миллиметровых пулемета ПКТМ
Боекомплект 40 выстрелов, 2000+1000 патронов
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За РулемКрючков Вадим
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