Уникальная техника для СВО — такая горы свернет!

Уралвагонзавод создал универсальную инженерную машину на базе танка Т-90. Для нее действительно не существует преград.

Реальные боевые действия обязательно меняют требования к военной технике. Одни образцы вооружения отправляют на покой, другие модернизируют.

Но наибольший интерес представляют новые машины, спроектированные с учетом особенностей современных конфликтов. Одна из таких новинок разработана НПК Уралвагонзавод и называется УБИМ — сокращение от «универсальная бронированная инженерная машина».

По сути — инженерный танк, способный заменить сразу несколько специализированных машин в зоне СВО.

Помощник в наступлении

В числе умений УБИМ: прорубание проходов в завалах, разрушение бетонных и железобетонных конструкций, засыпка рвов и подобных препятствий, прокладывание колонных путей по крутым берегам рек и оврагов, валка деревьев, погрузка грунта и стройматериалов в транспортные средства, укладка дорог, преодоление минно-взрывных заграждений, эвакуация поврежденной техники и т.д.

Один такой универсал выполняет функции бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР). Благодаря заложенным конструкторами талантам УБИМ будет востребован для обеспечения продвижения войск в условиях огневого воздействия со стороны противника.

Машина оборудована бульдозерным отвалом с изменяемым положением крыльев. Вместо экскаваторного ковша на машину можно смонтировать гидравлический молот.

Техническая начинка

В основе разработки Уралвагонзавода шасси основного танка Т-90. Корпус рубочного типа выполнен из брони, способной противостоять снарядам. Кроме того, он спроектирован стойким к воздействию оружия массового поражения. То есть УБИМ защитит двух членов экипажа и трех саперов при движении по радиоактивно зараженной местности.

Универсальная бронированная инженерная машина: строитель, разрушитель вражеских укреплений, сапер и эвакуатор-ремонтник в одном лице.

Машину комплектуют дизельным многотопливным двигателем мощностью 1130 л.с. Таким же, как танки Т-90 последних модификаций. В перечне специального оборудования универсальный бульдозерный отвал шириной 4,5 м с двумя подвижными крыльями, стрела с полноповоротным ковшом захватно-клещевого типа, гидравлический молот, тяговая и вспомогательная лебедки, средства разминирования.

Вырыть укрытие для танка УБИМ способен за считаные минуты.

Для экипажа

На борту УБИМ есть система вентиляции и кондиционирования, электронный комплекс управления гидрооборудованием с самодиагностикой, средства навигации и связи с возможностью взаимодействовать в составе единой системы управления тактического звена, видеосистема обзора зон работы инженерного оборудования для выполнения задач как днем, так и ночью.

Машину снабдили и собственным вооружением с возможностью вести огонь по наземным и воздушным целям. На корпусе установлен дистанционно-управляемый модуль с крупнокалиберным пулеметом Корд калибром 12,7 мм, тепловизионным и телевизионным каналами наведения и лазерным дальномером.

Собственное вооружение УБИМ — дистанционно-управляемый модуль с крупнокалиберным пулеметом Корд.

Технические характеристики универсальной инженерной машины УБИМ

Полная масса, т 52-55 Шасси на базе Т-90 Экипаж, чел. 2+3 сапера Двигатель, л.с. В-92С2Ф дизельный, 1130 Максимальная скорость, км/ч 60 Запас хода, км не менее 500 Броня противоснарядная Вооружение 12,7-миллиметровый пулемет Корд Боекомплект, шт 300

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