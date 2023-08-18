Уникальная техника для СВО — такая горы свернет!
Реальные боевые действия обязательно меняют требования к военной технике. Одни образцы вооружения отправляют на покой, другие модернизируют.
Но наибольший интерес представляют новые машины, спроектированные с учетом особенностей современных конфликтов. Одна из таких новинок разработана НПК Уралвагонзавод и называется УБИМ — сокращение от «универсальная бронированная инженерная машина».
По сути — инженерный танк, способный заменить сразу несколько специализированных машин в зоне СВО.
Помощник в наступлении
В числе умений УБИМ: прорубание проходов в завалах, разрушение бетонных и железобетонных конструкций, засыпка рвов и подобных препятствий, прокладывание колонных путей по крутым берегам рек и оврагов, валка деревьев, погрузка грунта и стройматериалов в транспортные средства, укладка дорог, преодоление минно-взрывных заграждений, эвакуация поврежденной техники и т.д.
Один такой универсал выполняет функции бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР). Благодаря заложенным конструкторами талантам УБИМ будет востребован для обеспечения продвижения войск в условиях огневого воздействия со стороны противника.
Техническая начинка
В основе разработки Уралвагонзавода шасси основного танка Т-90. Корпус рубочного типа выполнен из брони, способной противостоять снарядам. Кроме того, он спроектирован стойким к воздействию оружия массового поражения. То есть УБИМ защитит двух членов экипажа и трех саперов при движении по радиоактивно зараженной местности.
Машину комплектуют дизельным многотопливным двигателем мощностью 1130 л.с. Таким же, как танки Т-90 последних модификаций. В перечне специального оборудования универсальный бульдозерный отвал шириной 4,5 м с двумя подвижными крыльями, стрела с полноповоротным ковшом захватно-клещевого типа, гидравлический молот, тяговая и вспомогательная лебедки, средства разминирования.
Для экипажа
На борту УБИМ есть система вентиляции и кондиционирования, электронный комплекс управления гидрооборудованием с самодиагностикой, средства навигации и связи с возможностью взаимодействовать в составе единой системы управления тактического звена, видеосистема обзора зон работы инженерного оборудования для выполнения задач как днем, так и ночью.
Машину снабдили и собственным вооружением с возможностью вести огонь по наземным и воздушным целям. На корпусе установлен дистанционно-управляемый модуль с крупнокалиберным пулеметом Корд калибром 12,7 мм, тепловизионным и телевизионным каналами наведения и лазерным дальномером.
Технические характеристики универсальной инженерной машины УБИМ
|Полная масса, т
|52-55
|Шасси
|на базе Т-90
|Экипаж, чел.
|2+3 сапера
|Двигатель, л.с.
|В-92С2Ф дизельный, 1130
|Максимальная скорость, км/ч
|60
|Запас хода, км
|не менее 500
|Броня
|противоснарядная
|Вооружение
|12,7-миллиметровый пулемет Корд
|Боекомплект, шт
|300
- 4 основных российских танка тут.
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Фото и видео: Уралвагонзавод
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