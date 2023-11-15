За какой видеорегистратор точно не оштрафуют

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Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Отразились ли на рынке автогаджетов нововведения в ПДД касательно обзорности через лобовое стекло?

Ответ эксперта

– С момента нововведений прошло совсем немного времени, и я думаю, что на рынке они не отразятся – по двум причинам.

Первая: о запрете гаджетов твердят или любители хайпа, или те, кто не трудится вникать в формулировки. Придирок со стороны Госавтоинспекции не стоит ждать хотя бы потому, что «нарушение» устраняется за пару секунд снятием устройства или его кронштейна.

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Вторая: на рынке полно гаджетов самых разных форм и размеров. Если переживаете, можно сменить модель на встраиваемую или более компактную, которую вообще не будет видно за салонным зеркалом заднего вида. Поэтому производителям нет нужды придумывать что-то принципиально новое.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За Рулем
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Фото:За Рулем
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