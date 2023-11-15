За какой видеорегистратор точно не оштрафуют
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Отразились ли на рынке автогаджетов нововведения в ПДД касательно обзорности через лобовое стекло?
Ответ эксперта
– С момента нововведений прошло совсем немного времени, и я думаю, что на рынке они не отразятся – по двум причинам.
Первая: о запрете гаджетов твердят или любители хайпа, или те, кто не трудится вникать в формулировки. Придирок со стороны Госавтоинспекции не стоит ждать хотя бы потому, что «нарушение» устраняется за пару секунд снятием устройства или его кронштейна.
Вторая: на рынке полно гаджетов самых разных форм и размеров. Если переживаете, можно сменить модель на встраиваемую или более компактную, которую вообще не будет видно за салонным зеркалом заднего вида. Поэтому производителям нет нужды придумывать что-то принципиально новое.
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