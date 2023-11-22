Как зафиксировать видеорегистратор и не испортить стекло

Читатель «За рулем» рассказал, чем заменить скотч для крепления гаджета

Многие видеорегистраторы предусматривают крепление к стеклу с помощью двухстороннего скотча, который идет в комплекте.

Чтобы при демонтаже или переустановке в другой автомобиль было проще снимать регистратор и не оставлять следов от скотча, я наклеил на ветровое стекло небольшой кусочек бронепленки для фар. Теперь, потянув край пленки и отклеивая её, быстро снимаю регистратор со стекла.

Помимо бронепленки можно использовать тонировочную пленку.

Н. Николов, г. Симферополь

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Как сделать крепление на присоске более прочным, узнайте тут.

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