Как зафиксировать видеорегистратор и не испортить стекло
Многие видеорегистраторы предусматривают крепление к стеклу с помощью двухстороннего скотча, который идет в комплекте.
Чтобы при демонтаже или переустановке в другой автомобиль было проще снимать регистратор и не оставлять следов от скотча, я наклеил на ветровое стекло небольшой кусочек бронепленки для фар. Теперь, потянув край пленки и отклеивая её, быстро снимаю регистратор со стекла.
Помимо бронепленки можно использовать тонировочную пленку.
Н. Николов, г. Симферополь
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