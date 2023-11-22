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Как зафиксировать видеорегистратор и не испортить стекло

Читатель «За рулем» рассказал, чем заменить скотч для крепления гаджета

Где размещать видеорегистратор? Ответ эксперта

Многие видеорегистраторы предусматривают крепление к стеклу с помощью двухстороннего скотча, который идет в комплекте.

Чтобы при демонтаже или переустановке в другой автомобиль было проще снимать регистратор и не оставлять следов от скотча, я наклеил на ветровое стекло небольшой кусочек бронепленки для фар. Теперь, потянув край пленки и отклеивая её, быстро снимаю регистратор со стекла.

Помимо бронепленки можно использовать тонировочную пленку.

Н. Николов, г. Симферополь

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как сделать крепление на присоске более прочным, узнайте тут.

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемРевин Алексей
Фото:За РулемН. Николов
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Фото:За РулемН. Николов
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