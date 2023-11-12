Тюнинг из 90-х – самые лихие переделки Оки

«За рулем» объяснил, почему Оку называли Винни, Кабриком и Бешеной табуреткой

Всеми красками

Оку обзывали «кабинкой от КАМАЗа», «бешеной табуреткой», но интерес к самой дешевой в 1990-х машине на российском рынке был. ВАЗ от невыгодного для себя производства отказался. А для Завода Малолитражных Автомобилей (ЗМА) и для Серпуховского завода микролитражка стала единственным «хлебом».

Предприятия старались расширить модельный ряд, в том числе за счет мелкосерийных тюнинговых модификаций. Одновременно за Оку взялось множество близких к заводам тюнинговых фирм.

Девяностые годы – время расцвета отечественного тюнинга, интересного и порой забавного. И Ока была подходящим для этого объектом. Невеликая разгонная и тормозная динамка, скромная отделка, посредственный комфорт и уже не модный дизайн давали мощные стимулы для улучшения машины.

ВАЗ-11113L Ока-Леди производства ЗМА.

Маска, я вас знаю!

В те годы много работали над внешностью микроавтомобиля. На машины вешали модные пластиковые бамперы и спойлеры, ставили фары от Таврии или вновь входящие в моду круглые.

Стилисты шли в двух противоположенных направлениях. Одни старались придать Оке более взрослый, спортивный и даже забавно-грозный вид. Другие, наоборот, – мягкость и «плюшевость». Такая стилистика была ориентирована на молодежь и представительниц прекрасного пола.

Таким по заказу ЗМА КАМАЗ в центре стиля ВАЗа под руководством Юрия Верещагина создали, например, «лупоглазый» автомобильчик по имени Винни. С «лица» он и правда был похож на медвежонка.

Тюнинговая доработанная Ока-РИАТ.

По тому же пути пошла близкая к КАМАЗу фирма РИАТ, занимающаяся, в основном, грузовиками, но сделавшая вклад и в улучшение Оки. Машинку с оригинальным внешним обвесом украсили еще и игривым пестреньким салоном.

Веселенький салон Оки-РИАТ.

Московское ателье «Виста» сделало Оку с более взрослым дизайном по мотивам Самары первого поколения. Оригинальные пластиковые накладки на Оку делала и фирма «Астро» из Набережных Челнов.

На улучшение напрашивалась не только внешность, но и простенький, спартанский салон серийной Оки. Мастера тюнинга меняли обивку салона, иногда руль. Вместо не самых удобных штатных сидений ставили более совершенные. Обычно от Нивы ВАЗ-21213.

«Плюшевый» ВАЗ-11113M Ока-Винни.

В машины монтировали приборы от «взрослых» моделей – чаще всего от ВАЗ-2110 или ВАЗ-2106. Чтобы сделать интерьер максимально модным, приборы размещали даже посередине панели.

Астро-11301 с двигателем MeМЗ.

Некоторые автомобили выглядели интересно, иные годились лишь на роль выставочного шоу-стоппера. Но пластиковый обвес был далеко не самым серьезным вмешательством в кузов микролитражек.

Доработанная Ока-Виста.

Крыша съехала

По количеству тюнинговых кабриолетов, сделанных на базе отечественного автомобиля в России (открытые версии Лады Самары и Лады Нивы сооружали, в основном, за рубежом), Ока занимает первое место.

Некоторые фирмы по заказу врезали в крышу люки разных размеров. Иногда очень большие, прикрываемые тентом. Такие версии аналогичных по классу микроавтомобилей в 1980-е были модными и в Японии, и в Европе. Но многие отечественные микролитражки переделывали еще серьезнее.

Так, серпуховской завод сделал опытный автомобильчик с кузовом ландо – со съемной над задним сиденьем крышей. Похожий автомобиль, но со съемной и над передними сиденьями крышей, под именем Кабрик предложила и фирма «СпецАвто» из Тольятти.

Удлиненный прототип Ока-Алсу, сделанный на ЗМА КАМАЗ.

Кабриолеты в разных вариантах неоднократно демонстрировали на выставках на стенде КАМАЗа. Такие машины имели и улучшенный салон. Но реального спроса на подобную экзотику не было. А вот на машины, доработанные по двигателю, трансмиссии и ходовой части был. Пусть и небольшой.

Ока-Кабрик от тольяттинской фирмы «СпецАвто».

Дело техники

Двухцилиндровый 33-сильный двигатель многие фирмы модернизировали. Мощность стандартного мотора поднимали обычно до 37 л.с., а с системой впрыска (ее для Оки разработал ВАЗ, но на серийных машинах она так и не прижилась) – даже до 40-41 л.с.

Подобные автомобили под именем Ока-Престиж делала московская фирма «ВТТ-Трейдинг». Кстати, она же на часть машин ставила электромагнитное автоматическое сцепление «Мегаматик» – аналог конструкции, применяемой на некоторых модификациях Оки для инвалидов. Сцепление срабатывало, когда водитель касался рычага переключения передач.

Но этим дело не ограничивалось. Камский завод и близкие к нему тюнинговые фирмы обратили внимание на мелитопольские двигатели, которые ставили на Таврию ЗАЗ-1102 и ее многочисленные производные. Тем более что ЗМА штатных двигателей ВАЗ одно время не хватало. А волжский завод не стремился наращивать их производство.

Челнинская фирма «Астро» небольшими партиями выпускала Астро-1301 с мотором МеМЗ-245 объемом 1,1 л, мощностью 49 л.с. и 4-ступенчатой коробкой передач – штатной для этого двигателя. Некоторые фирмы экспериментировали и с системой впрыска для мелитопольского мотора. Скорость машин с двигателями МеМЗ возросла до 150 км/ч.

Ока-Кабрио из Набережных Челнов.

Мелитопольский двигатель ЗМА поставил и на опытную удлиненную версию по имени Алсу с базой 2300 мм. Завод был готов выпускать такие машины малыми партиями, но гарантированного спроса на них не было.

В Серпухове на Оку пробовали ставить и 1,3-литровый двигатель МеМЗ мощностью уже 67 л.с. А в Набережных Челнах построили даже вариант с двухцилиндровым дизелем Д18А рабочим объемом 0,7 л и мощностью 25 л.с. при 4400 об/мин. Правда, такой агрегат смонтировали не на стандартный автомобиль, а на полурамный грузовичок Ока-Гном. Машины грузоподъемностью до 300 кг в 2001-2006 годах выпускали мелкосерийно под именем ВАЗ-17013 Тойма, но с обычным бензиновым мотором.

Двигатель Rover под капотом Оки.

Однако мелитопольские моторы были далеко не самыми мощными в истории Оки. Серпуховской завод в небольших количествах выпускал СеАЗ-11116 с китайскими двигателями. Трехцилиндровый мотор FAW – копия того, что ставили на Daihatsu Charade, при рабочем объеме 1 л он развивал 53 л.с. Существовала и версия Оки с китайским двигателем, копирующим агрегат Suzuki рабочим объемом 0,8 л мощностью 37 л.с.

Фирма «Виста», ставящая над серпуховскими микролитражками самые разные опыты, монтировала на Оку даже британские моторы Rover: литровый мощностью 44 л.с., а позднее и четырехцилиндровый 63-сильный рабочим объемом 1,3 л. Такие же агрегаты использовали и другие отечественные тюнинговые ателье.

Но чем быстрее становилась Ока, тем больше она требовала вмешательства в конструкцию. Мощные и тяжелые двигатели потребовали доработки подрамников, установки импортного сцепления и ШРУСов.

Мода ставить на Оку 13- и 14-дюймовые колеса была обусловлена не только практичностью и эстетикой, но и необходимостью улучшить тормоза автомобиля. Детали брали обычно от Лады Самары. Заодно часто ставили и вакуумный усилитель от ВАЗ-2110.

Устанавливали и иные амортизаторы, чтобы быстрый автомобиль вел себя на дороге взрослее и солиднее.

Максимальный ежемесячный выпуск тюнинговых версий исчислялся десятками. Улучшенная Ока по цене вплотную приближалась к Ладам, а иногда и иномаркам. Эпоха бурного развития отечественного тюнинга к концу первого десятилетия ХХI века закончилась. Но осталась яркой и интересной главой нашей автомобильной истории.

Машины, которые боялись выпускать советские автозаводы, тут

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