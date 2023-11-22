Салон-трансформер, расход 7,7 л/100 км: семейное авто, у которого нет конкурентов

«За рулем» протестировал ­Volkswagen Multivan седьмого поколения

Строго говоря, семи поколений у Мультивэна нет. Ведь первым микроавтобусом Фольксвагена, у которого появилась эта чисто пассажирская версия, был Caravelle Т3 в 1989 году. Так что нынешний Multivan – лишь четвертый в списке.

Но как ни считай, а свой формат он не меняет – практичность, комфорт и высокая цена. Чтобы стать обладателем Мультивэна Т7, понадобится минимум 7,5 млн рублей. Стоит ли он того, мы узнаем на примере машины в исполнении Style – и с бензиновым мотором мощностью 204 л. с.

Volkswagen Multivan. Цена в России от 7 500 000 ₽

В чем разница с предшественниками?

Если все предыдущие Мультивэны по сути были люксовыми Каравеллами, то с нынешним всё иначе. Полукапотный Т7 не имеет ничего общего с коммерческими микроавтобусами Фольксвагена, что не помешало ему сохранить автобусную практичность.

Разве что багажник при трех рядах сидений стал чуть меньше, что сподвигло владельца сразу поставить на крышу бокс. Но в остальном салон Т7 – это настоящий трансформер.

При трех рядах сидений багажник небольшой – по меркам минивэнов.

Каждое из пяти кресел легко демонтировать. Бокс между передними сиденьями раскладывается в столики. А рельсы по всему салону дают возможность отправить его на любой из трех рядов. И можно легко перемещаться по салону, не выходя из машины. А детям – делать это в полный рост.

Надо ли говорить, что количество ящичков и отделений для мелочей зашкаливает. Смена компоновки – водитель теперь сидит ниже и дальше от передних колес – не сказалась на отличной эргономике рабочего места. На поиск удобной посадки любому человеку требуется лишь несколько секунд. Из просчетов – только сенсорный блок двухзонного климат-контроля, расположенный почти горизонтально и сильно бликующий.

Среднее кресло перемещается по всему салону. В сложенном виде его можно использовать как столик. Под каждым сиденьем – небольшое отделение для вещей.

В спинках передних сидений есть откидные столики. Третий ряд – полноценный. Мобильный бокс с раскладными столиками можно установить на любом ряду.

Приятно, что не забыли о теплых опциях, которые у машин для европейского рынка встречаются далеко не всегда. Греются руль и сиденья, причем не только передние! Обогрев задних кресел реализован хитро: питание подается через рельсы – то есть при демонтаже сидений не нужно отсоединять никакие разъемы!

А вот запасное колесо владельцу пришлось ставить самостоятельно – изначально нет даже докатки. Для запаски можно заказать кронштейн из Польши – главное, чтобы он был оригинальным и учитывал наличие «фаркопа» с электроприводом.

Multivan из тех машин, что кажутся меньше, чем есть на самом деле. Вместительность – похвальная!

Как едет?

Нынешний Multivan построен на платформе Evo – новой итерации популярнейшей MQB, с которой мы успели немного познакомиться на примере новых Октавии и Caddy.

В ней ли дело или в смене ориентиров, но в езде Т7 избавился от «коммерческого» налета, присущего всем прошлым Мультивэнам. Не могу сказать, что микроавтобус прошлого поколения Т6 плохо рулился и плохо ехал по трассе. Но жестковатая подвеска и шумность не давали сомнений, что изначально то был комтранс. Пусть и с вип-отделкой.

Медиасистема интуитивно понятна, а качество картинки очень высокое. У Мультивэна есть весь спектр ассистентов движения с наглядной анимацией. Как и на других Фольксвагенах, место селектора робота занял небольшой джойстик. На передней панели он смотрится гармоничнее, чем на тоннеле.

Автомобили для рынка Европы не всегда могут похвастать полным набором теплых опций, но в этой машине с обогревами проблем нет.

Новый Т7 едет совершенно по-легковому. Он еще точнее идет по дуге и живее реагирует на руль. А главное – как обрабатываются стыки и неровности! Ни малейшего намека на козление, все ямки сглаживаются и растворяются в недрах ходовой.

Главное – не увлекаться плохими дорогами, ибо с дорожным просветом беда: под защитой всего 15 сантиметров. Multivan – совершенно асфальтовое существо еще и потому, что полного привода нет в принципе. А если он и появится в будущем, то наверняка в виде гибрида.

Передние сиденья впору назвать эталонными. Распределение нагрузки и диапазоны регулировок образцовые. Нижняя часть центральной консоли трансформируется в подстаканники.

Жаль, ведь связка двигателя и коробки передач позволяет зажечь. Удивительно, но бензиновый двигатель на большом минивэне снова актуален. С нынешними ценами на дизтопливо и разницей в начальной стоимости самих машин необходимость в двигателе с воспламенением от сжатия отпадает.

Тем более, что двухлитровый турбомотор совсем не обжора – даже с боксом на крыше Т7 легко укладывается в средние 10 литров 95‑го на «сотню». При этом тяги в достатке – внушительные 320 ньютон-метров доступны уже с полутора тысяч оборотов. А семиступенчатый робот DSG DQ381 с немецкой педантичностью распоряжается каждым ньютон-метром, вовремя подсовывая нужную передачу. Задержек, которые обнаруживаются невооруженным тазом, нет даже в обычном режиме движения.

Двухлитровый бензиновый мотор TSI мощностью 204 л. с. знаком нам по другим моделям Фольксвагена. Он не только отлично тянет большую машину, но и весьма надежен.

СТАРЫЕ МУЛЬТИКИ Впервые Multivan появился как модификация микроавтобуса Caravelle T3 в 1989 году. Заднемоторный Multivan T3 длиной 4,5 метра на фоне нынешних моделей кажется крохой. На выбор были как дизели мощностью от 50 до 70 л. с., так и широкий ассортимент бензиновых моторов, самый мощный из которых развивал 112 сил при объеме 2,1 литра. Причем Т3 бывали не только заднеприводными, но и с полным приводом Syncro. Caravelle T3 Multivan Т4 Следующий Multivan Т4, который успел дебютировать в прошлом веке (1993 год), был совершенно иным: с явно выраженным капотом, передним приводом и сильно выросшими габаритами. Существенно возросла и мощность двигателей. Открывал линейку дизель 1.9 мощностью 68 л. с., а самым мощным был Multivan с бензиновым VR6 2.8 мощностью 204 л. с., который появился под занавес производства в 2000 году. На конвейере Т4 продержался до 2003 года.

Сколько стоит?

С нынешним курсом рубля самые упакованные «мультики» под ключ обойдутся в девять миллионов! Но из альтернатив есть только китайский Voyah Dream. А он еще дороже, и вообще гибрид или электромобиль. А мы от бензиновых машин пока, слава богу, не отказываемся.

Связка двигателя и коробки передач позволяет «зажечь».

Volkswagen Multivan

Длина / ширина / высота / база 4973 / 1941 / 1907 / 3124 мм

4973 / 1941 / 1907 / 3124 мм Снаряженная / полная масса 2091 / 2850 кг

2091 / 2850 кг Объем багажника 1700–3000 л

1700–3000 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см 3 ; 150 кВт / 204 л. с. при 6500 об/мин; 320 Н·м при 1600 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см ; 150 кВт / 204 л. с. при 6500 об/мин; 320 Н·м при 1600 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,4 c

9,4 c Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 60 л

АИ‑95 / 60 л Средний расход топлива 7,7 л/100 км

7,7 л/100 км Трансмиссия передний привод; Р7

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