Кузов стойкий, багажник большой: добротный кроссовер от 750 тысяч рублей
Кроссовер Peugeot 3008 создан на шасси Peugeot 308 и похож на минивэн, но наречен кроссовером. По размерам близок к массовому Кашкаю. Сборка – Франция. Полного привода нет, клиренс – 170 мм. Немного «внедорожности» добавляет система Grip Control, недурно подстраивающая работу антипробуксовочной системы и АБС под грязь, песок или снег.
К рестайлингу (2013) излечили ряд детских болезней, приукрасили спорную внешность.
Достоинства
- Привлекательные цены.
- Неплохо защищен от коррозии.
- Отлично организованный салон.
Недостатки
- Многовато поломок.
- Нет убедительной пары мотор-коробка.
- Простоватое оснащение.
Моторы
Бензиновые моторы 1.6 семейства EP6 созданы при участии BMW: великолепные по характеристикам, провальные по надежности и ресурсу.
Особенно скверный нрав у наддувной версии THP (150 л. с.). Течи и масложор с малых пробегов, вызванный нарушением фаз газораспределения, дополнены частыми отказами топливного насоса высокого давления, водяной помпы и термостата. Отсюда перегревы, механические повреждения головки блока, задиры валов и обрывы цепи ГРМ, которая и сама по себе хлипкая. На 3008 мотор пришел модернизированным, но и после финальной доработки (2014) неприхотливым всё равно не стал.
Атмосферный VTI (120 л. с.), где впрыск распределенный, более спокойный. Правда, нагар копит тоже быстро и масла расходует помногу. Часто это связано с попытками заливать АИ‑92 (атмосферник же!), тогда как мотор заточен на АИ‑95. Цепь ГРМ, водяная помпа, термостат – не долгожители. Ресурс агрегата невелик – 200–250 тысяч км при условии сокращения до 5–7 тысяч км интервала замены масла.
Возможен дизель 1.6, но тут есть тонкости. В 2011 году на смену 16‑клапанному DV6TED4 (109 л. с.) пришел 8‑клапанный DV6CTED (112–115 л. с.). Поздний лучше, так как ранний сняли с пробега из-за обилия рекламаций, включая связанные с кончиной цепного привода ГРМ.
Коробки передач
Атмосферник VTI дружит только с механикой, но она доступна и с другими моторами. К механическим коробкам особых нареканий нет, лишь в холода примерзает тросовый привод – надо смазывать.
Прекрасный гидроавтомат АТ6 (он же Aisin TF‑70SC) с ресурсом 250 тысяч км сочетается только с наддувным THP. Может пережить два-три таких двигателя, но покупать машину только ради автомата нет смысла.
Дизелей вообще на вторичке мало, с МКП сочетаются единицы, а большинство – с роботом EGS6 с одним сцеплением. Как ни странно, очень вынослив. Серьезные недомогания проявляются в районе 150–180 тысяч км. Однако агрегат редкий, запчасти найти сложно, в ремонте дорог. Ну и замена масла каждые 85 тысяч км – слишком оптимистично. Интервал надо сократить до 40 тысяч.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска крепкая и слывет неубиваемой, лишь спереди слабоваты задние сайлентблоки рычагов да стойки стабилизатора. На части машин с мотором 1.6 THP применена антикреновая система Dynamic Rolling Control. Дарит прекрасную управляемость, но сложный демпфер, соединяющий задние амортизаторы, довольно ломкий – часто выходит из строя «средний» амортизатор, дорогой и дефицитный.
- Рулевая система очень жизнестойкая – это касается и «рейки», и насосов.
- Из мелких поломок отметим различные сбои электрики. Большинство связано с закисанием разъемов и реле в управляющих блоках – нарушается работа дворников, света, сигнализации, подрулевых переключателей. Невелик ресурс генератора.
Euro NCAP: 2009 – пять звезд. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 81%, пешеход –31%, системы содействия безопасности – 97%.
Самое массовое предложение на вторичке: 3008 1.6 THP АКП
Оптимальный выбор: 3008 1.6 VTI МКП
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Отзывы о Peugeot 3008 (1)
Машину лишили полезной и удобной "изюминки" - заднего откидного борта
Машину лишили полезной и удобной "изюминки" - заднего откидного борта