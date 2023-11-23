Кузов стойкий, багажник большой: добротный кроссовер от 750 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» изучил плюсы и минусы Peugeot 3008

Кроссовер Peugeot 3008 создан на шасси Peugeot 308 и похож на минивэн, но наречен кроссовером. По размерам близок к массовому Кашкаю. Сборка – Франция. Полного привода нет, клиренс – 170 мм. Немного «внедорожности» добавляет система Grip Control, недурно подстра­ивающая работу антипробуксовочной системы и АБС под грязь, песок или снег.

К рестайлингу (2013) излечили ряд детских болезней, приукрасили спорную внешность.

Peugeot 3008 (2009–2016 годы выпуска)

Достоинства

Привлекательные цены.

Неплохо защищен от коррозии.

Отлично организованный салон.

Задняя дверь двухсекционная. При заявленном объеме багажника 432 л сложенный задний ряд дает ровный пол и свыше полутора кубометров пространства для поклажи.

Недостатки

Многовато поломок.

Нет убедительной пары мотор-коробка.

Простоватое оснащение.

Моторы

Бензиновые моторы 1.6 семейства EP6 созданы при участии BMW: великолепные по характеристикам, провальные по надежности и ресурсу.

Особенно скверный нрав у наддувной версии THP (150 л. с.). Течи и масложор с малых пробегов, вызванный нарушением фаз газораспределения, дополнены частыми отказами топливного насоса высокого давления, водяной помпы и термостата. Отсюда перегревы, механические повреждения головки блока, задиры валов и обрывы цепи ГРМ, которая и сама по себе хлипкая. На 3008 мотор пришел модернизированным, но и после финальной доработки (2014) неприхотливым всё равно не стал.

Атмосферный VTI (120 л. с.), где впрыск распределенный, более спокойный. Правда, нагар копит тоже быстро и масла расходует помногу. Часто это связано с попытками заливать АИ‑92 (атмосферник же!), тогда как мотор заточен на АИ‑95. Цепь ГРМ, водяная помпа, термостат – не долгожители. Ресурс агрегата невелик – 200–250 тысяч км при условии сокращения до 5–7 тысяч км интервала замены масла.

Возможен дизель 1.6, но тут есть тонкости. В 2011 году на смену 16‑клапанному DV6TED4 (109 л. с.) пришел 8‑клапанный DV6CTED (112–115 л. с.). Поздний лучше, так как ранний сняли с пробега из-за обилия рекламаций, включая связанные с кончиной цепного привода ГРМ.

Коробки передач

Атмосферник VTI дружит только с механикой, но она доступна и с другими моторами. К механическим коробкам особых нареканий нет, лишь в холода примерзает тросовый привод – надо смазывать.

Прекрасный гидроавтомат АТ6 (он же Aisin TF‑70SC) с ресурсом 250 тысяч км сочетается только с наддувным THP. Может пережить два-три таких двигателя, но покупать машину только ради автомата нет смысла.

Дизелей вообще на вторичке мало, с МКП сочетаются единицы, а большинство – с роботом EGS6 с одним сцеплением. Как ни странно, очень вынослив. Серьезные недомогания проявляются в районе 150–180 тысяч км. Однако агрегат редкий, запчасти найти сложно, в ремонте дорог. Ну и замена масла каждые 85 тысяч км – слишком оптимистично. Интервал надо сократить до 40 тысяч.

Эксплуатационные болячки

Подвеска крепкая и слывет неубиваемой, лишь спереди слабоваты задние сайлентблоки рычагов да стойки стабилизатора. На части машин с мотором 1.6 THP применена антикреновая система Dynamic Rolling Control. Дарит прекрасную управляемость, но сложный демпфер, соединяющий задние амортизаторы, довольно ломкий – часто выходит из строя «средний» амортизатор, дорогой и дефицитный.

Рулевая система очень жизнестойкая – это касается и «рейки», и насосов.

Из мелких поломок отметим различные сбои электрики. Большинство связано с закисанием разъемов и реле в управляющих блоках – нарушается работа дворников, света, сигнализации, подрулевых переключателей. Невелик ресурс генератора.

Euro NCAP: 2009 – пять звезд. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 81%, пешеход –31%, системы содействия безопасности – 97%.

Самое массовое предложение на вторичке: 3008 1.6 THP АКП

Оптимальный выбор: 3008 1.6 VTI МКП

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