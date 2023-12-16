Резистор-жиклер для термостата – водительская хитрость

Читатель «За рулем» рассказал, как «допилить» неоригинальную запчасть для Логана

На автомобиле Renault Logan 2008 года выпуска при замене оригинального термостата, не славящегося долговечностью, пришлось заменить и его штатный пластиковый корпус, крепежные «уши» которого со временем отогнулись от привалочной плоскости почти на 0,5 мм.

На замену купил корпус румынской фирмы Asam. После установки обнаружил, что на демонтированном пластиковом корпусе канал пароотводящего штуцера имеет калиброванное сужение (до 3,0 мм), отсутствующее у алюминиевого аналога.

Чтобы ограничить расход жидкости, установил в нижнюю часть пароотводящего шланга жиклер. Использовал алюминиевый корпус от устаревшего переменного резистора типа СП4-1 0,5 Вт, с диаметром 13 мм (как у отбортовки пароотводящего штуцера) и высоту 11 мм, а также «хоботок» с отверстием 3,0 мм и внешней ­резьбой М6.

А. Соколов, г. Москва

Термостат Asam можно усовершенствовать

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