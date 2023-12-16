Резистор-жиклер для термостата – водительская хитрость
На автомобиле Renault Logan 2008 года выпуска при замене оригинального термостата, не славящегося долговечностью, пришлось заменить и его штатный пластиковый корпус, крепежные «уши» которого со временем отогнулись от привалочной плоскости почти на 0,5 мм.
На замену купил корпус румынской фирмы Asam. После установки обнаружил, что на демонтированном пластиковом корпусе канал пароотводящего штуцера имеет калиброванное сужение (до 3,0 мм), отсутствующее у алюминиевого аналога.
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Чтобы ограничить расход жидкости, установил в нижнюю часть пароотводящего шланга жиклер. Использовал алюминиевый корпус от устаревшего переменного резистора типа СП4-1 0,5 Вт, с диаметром 13 мм (как у отбортовки пароотводящего штуцера) и высоту 11 мм, а также «хоботок» с отверстием 3,0 мм и внешней резьбой М6.
А. Соколов, г. Москва
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Отзывы о Renault Logan (16)
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...