#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Ваша внучка попала в аварию»: как инспектор ДПС бабушку от мошенников спас
16 декабря
«Ваша внучка попала в аварию»: как инспектор ДПС бабушку от мошенников спас
На Ставрополье автоинспектор не дал мошеннику...
Сохранившийся кузов REAF 50 (он же РЭАФ-50) в Мотор-музее в Риге.
16 декабря
Мотор сзади, коробка-автомат, мягкая крыша – такой автомобиль хотели выпускать в СССР в 1950 году
«За рулем» рассказал историю уникального...
Видеоэкскурсия по заброшенному автозаводу
16 декабря
Видеоэкскурсия по заброшенному автозаводу
Появилось видео брошенного завода Pininfarina –...

Резистор-жиклер для термостата – водительская хитрость

Читатель «За рулем» рассказал, как «допилить» неоригинальную запчасть для Логана

Владелец Renault Logan нашел и устранил недочет в конструкции кузова

На автомобиле Renault Logan 2008 года выпуска при замене оригинального термостата, не славящегося долговечностью, пришлось заменить и его штатный пластиковый корпус, крепежные «уши» которого со временем отогнулись от привалочной плоскости почти на 0,5 мм.

На замену купил корпус румынской фирмы Asam. После установки обнаружил, что на демонтированном пластиковом корпусе канал пароотводящего штуцера имеет калиброванное сужение (до 3,0 мм), отсутствующее у алюминиевого аналога.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Чтобы ограничить расход жидкости, установил в нижнюю часть пароотводящего шланга жиклер. Использовал алюминиевый корпус от устаревшего переменного резистора типа СП4-1 0,5 Вт, с диаметром 13 мм (как у отбортовки пароотводящего штуцера) и высоту 11 мм, а также «хоботок» с отверстием 3,0 мм и внешней ­резьбой М6.

А. Соколов, г. Москва

Термостат Asam можно усовершенствовать
Термостат Asam можно усовершенствовать

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как облегчить протирку стекол автомобиля, рассказано тут
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
Фото:А. Соколов
Количество просмотров 2
16.12.2023
Фото:А. Соколов
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...

+2