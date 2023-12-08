Покупаю б/у авто – нужно ли менять собственника в ЭПТС?

Эксперт «За рулем» проясняет нюансы оформления документов на машину

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Нужно ли обязательно менять собственника в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС) при купле-продаже ненового автомобиля?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»

– Как это ни парадоксально, смена собственника в ЭПТС – добровольная процедура. А провести ее можно лишь при желании продавца.

Покупателю отсутствие в ЭПТС сведений о себе, в общем, ничем не грозит. ЭПТС не нужен при регистрации автомобиля в ГИБДД.

Право собственности подтверждается договором купли-продажи и фиксируется в свидетельстве о регистрации.

Лишь в будущем он не сможет получить полноценную выписку из ЭПТС (если вдруг понадобится) и вписать в ЭПТС следующего владельца при продаже машины.

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