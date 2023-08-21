Незавершенный ЭПТС: проблемы при регистрации будут?

Ситуацию с регистрацией автомобиля, пригнанного из-за границы, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Присмотрел машину, пригнанную из Дании. На нее оформлен электронный ПТС, но в базе стоит статус «незавершенный». Перегонщик уверяет, что такой статус сохраняется, пока машину не зарегистрируют на конкретного владельца. Сам он оформлять на себя не хочет. Подскажите, не возникнет ли проблем при регистрации?

Алекс, Псковская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Статус «незавершенный» в системе электронных паспортов транспортных средств означает, что в системе отсутствуют необходимые данные либо эти данные противоречивы. Как правило, причина этого заключается в недостатке сведений об уплате утилизационного сбора или о выпуске транспортного средства в свободное обращение, наложении ограничений на транспортное средство Федеральной службой судебных приставов либо наличии технической ошибки в содержащихся в системе данных.

Статьей 20 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» отсутствие ЭПТС со статусом «действующий» в системе электронных паспортов в отношении транспортного средства, на которое оформлен такой паспорт, отнесено к основаниям для отказа в совершении регистрационных действий.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»