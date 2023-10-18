Машина б/у с электронным ПТС – какие риски?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– На вторичке много машин с электронными ПТС. Стоит ли их избегать? Можно ли попросить продавца получить бумажный ПТС перед продажей?
Р. Габоев, Самарская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Причин, по которым у транспортного средства отсутствует привычный ранее бумажный паспорт транспортного средства, может быть несколько, включая, например, его утрату, порчу, исчерпание свободных полей и тому подобное. В таком случае владелец транспортного средства до 1 ноября 2020 года мог оформить как дубликат паспорта на бумажном носителе, так и электронный паспорт. После указанной даты, согласно решению Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан), оформить документ на бумаге на территории РФ больше невозможно.
Таким образом, электронные паспорта ТС, оформленные в последнее время, являются безальтернативными. Следовательно, просьба к продавцу оформить бумажный паспорт невыполнима.
В то же время вы можете попросить его получить выписку из электронного паспорта транспортного средства – через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через портал системы электронных паспортов.
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Фото: depositphotos и «За рулем»
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