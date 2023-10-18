Машина б/у с электронным ПТС – какие риски?

Глава Госавтоинспекции уточнил порядок замены ПТС

Вопрос от читателя «За рулем»:

– На вторичке много машин с электронными ПТС. Стоит ли их избегать? Можно ли попросить продавца получить бумажный ПТС перед продажей?

Р. Габоев, Самарская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Причин, по которым у транспортного средства отсутствует привычный ранее бумажный паспорт транспортного средства, может быть несколько, включая, например, его утрату, порчу, исчерпание свободных полей и тому подобное. В таком случае владелец транспортного средства до 1 ноября 2020 года мог оформить как дубликат паспорта на бумажном носителе, так и электронный паспорт. После указанной даты, согласно решению Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан), оформить документ на бумаге на территории РФ больше невозможно.

Таким образом, электронные паспорта ТС, оформленные в последнее время, являются безальтернативными. Следовательно, просьба к продавцу оформить бумажный паспорт невыполнима.

В то же время вы можете попросить его получить выписку из электронного паспорта транспортного средства – через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через портал системы электронных паспортов.

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Фото: depositphotos и «За рулем»