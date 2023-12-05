Сплошь карбон, V10, 380 км/ч – в России сделали очередной суперкар

Эксперт «За рулем» познакомился с новым российским гоночным автомобилем Росса

В отличие от суперкара Marussia, который в первую очередь задумывался как гражданская модель, Росса (Российский спортивный автомобиль) разрабатывался для гонок. Идейный вдохновитель проекта – один из лучших российских пилотов Роман Русинов. Хотя предполагается, что на Россе можно будет ездить и по дорогам общего пользования.

Как устроен?

Технических подробностей пока мало. Известно, что максимальная скорость переваливает за 380 км/ч. Двигатель – бензиновый V10 (скорее всего производства Volkswagen). Моторов такой конфигурации немного. Поэтому компоновка позволяет устанавливать и агрегаты V8.

Автомобиль выпекался (в прямом смысле) по гоночным рецептам. В основе кузова карбоновый монокок с интегрированным топливным баком. Такая конструкция совсем не нова – впервые появилась больше 40 лет назад на болиде F1 McLaren MP4 конструкции Джона Барнарда. Но для суперкаров – нетрадиционное решение.

Благодаря широкому применению углеволокна общая масса укладывается в 1100 кг! Угол атаки заднего антикрыла регулируется, как и высота дорожного просвета. Подвеска типа Push-rod тоже заточена под езду по кольцевой трассе.

Заднюю часть венчает массивный диффузор.

Что внутри?

Попасть в болид – то еще упражнение. Даже мне с моими 174 см приходится отстёгивать руль. Кстати, как у большинства гоночных машин, почти все управление выведено именно на штурвал.

По центру большой информационный дисплей, поверх которого расположена дополнительная световая индикация оборотов двигателя. Три больших регулятора отвечают за настройки коробки передач, двигателя и тормозной системы. Есть и более привычные кнопки и тумблеры, вроде включения света или стеклоочистителей.

У суперкара Росса настоящий гоночный кокпит с ложементами. Руль – с быстросъемным соединением. На нем собраны почти все органы управления.

Хватает и гоночной специфики. Например, выключатель массы. Для спортивных автомобилей это обязательный атрибут. Дублирующие выключатели массы выведены под ветровое стекло и под капот, чтобы можно было обесточить попавший в аварию автомобиль снаружи.

Посадка – тоже гоночная. Педали расположены выше, чем «пятая точка» водителя. А сиденья даже «ковшами» не назовешь. Это гоночные ложементы из углеволокна, обшитые тонким слоем кожи, с шеститочечными ремнями. Но на следующем прототипе будут уже «гражданские» сиденья.

Над диффузором есть отдельный выход для внешнего стартера.

Какие перспективы?

Вторая Росса уже строится. Разумеется, пока говорить о тиражах и ценах рано. Еще предстоит пройти омологацию в категории GT2/GT3. И проверить, на что автомобиль способен в реальных гонках на выносливость. Особенно в сравнении с зарубежными аналогами.

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