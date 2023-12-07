Рекордно быстро! Куда спешили на ЗИЛе при создании «Бычка»?

«За рулем» напомнил историю создания грузовика ЗИЛ-4331

В конце 1980‑х годов, когда экономическая ситуация в стране стала меняться, на ЗИЛе поняли, что продавать прожорливый и откровенно устаревший бензиновый ЗИЛ‑4331 больше нельзя, рассказывает эксперт журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Сергей Канунников. ЗИЛ‑4331 был прямым наследником легендарного «сто тридцатого», для которого в новой реальности уже не было места.

ЗИЛ‑4331 «Бычок»

Тогда было решено срочно разработать новый автомобиль в пустующей нише трехтонников, опираясь на ту производственную базу, которая имелась, без закупок дорогостоящего оборудования.

И такой грузовик был сделан предельно быстро: первые образцы собрали в 1992 году, а первые товарные автомобили выпустили уже в конце 1994‑го.

Получилось дешево, так как в автомобиле использовались имевшиеся на тот момент серийные детали. Поэтому грузовик вышел очень своеобразным – узлы и агрегаты плохо ладили друг с другом.

Узнать, из чего был сделан «Бычок» и какие просчеты были допущены, вы можете в декабрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «Сборочный цех», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2023.