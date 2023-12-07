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Выиграй Ладу
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Рекордно быстро! Куда спешили на ЗИЛе при создании «Бычка»?

«За рулем» напомнил историю создания грузовика ЗИЛ-4331

В конце 1980х годов, когда экономическая ситуация в стране стала меняться, на ЗИЛе поняли, что продавать прожорливый и откровенно устаревший бензиновый ЗИЛ‑4331 больше нельзя, рассказывает эксперт журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Сергей Канунников. ЗИЛ‑4331 был прямым наследником легендарного «сто тридцатого», для которого в новой реальности уже не было места.

ЗИЛ‑4331 «Бычок»
ЗИЛ‑4331 «Бычок»

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Тогда было решено срочно разработать новый автомобиль в пустующей нише трехтонников, опираясь на ту производственную базу, которая имелась, без закупок дорогостоящего оборудования.

Hyundai изобрела новую систему привода

И такой грузовик был сделан предельно быстро: первые образцы собрали в 1992 году, а первые товарные автомобили выпустили уже в конце 1994го.

Получилось дешево, так как в автомобиле использовались имевшиеся на тот момент серийные детали. Поэтому грузовик вышел очень своеобразным – узлы и агрегаты плохо ладили друг с другом.

Узнать, из чего был сделан «Бычок» и какие просчеты были допущены, вы можете в декабрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «Сборочный цех», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2023.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКирилл Панов
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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