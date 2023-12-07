Как продлить жизнь танку – сделать из него терминатора!

«За рулем» рассказал, что представляет собой боевая машина Терминатор-2

Боевая машина поддержки танков Терминатор, сделанная на базе Т-90, доказала свою эффективность в боевых действиях. Помимо основной модификации БМПТ Уралвагонзавод выпускает и упрощенную версию на шасси Т-72, которая получила название Терминатор-2.

Снести башню

Машина с обозначением БМПТ-72 предназначена для модернизации выводимых из эксплуатации «семьдесят вторых» практически до уровня базового Терминатора. Отказ от надгусеничных ниш с гранатометами и монтаж комплекса дистанционно управляемого вооружения на стандартном погоне (узел, подвижно соединяющий башню с бронированным корпусом) позволяет использовать корпус танка Т-72 без изменений. Ходовая часть тоже не требует существенных переделок.

Главное отличие БМПТ-72 от Терминатора на базе Т-90 — отсутствие надгусеничных ниш с гранатометами.

Соответственно, с пяти до трех человек сокращен и экипаж. Нет двух стрелков-гранатометчиков, остались командир, наводчик, механик-водитель.

В моторно-трансмиссионном отделении БМПТ расположен 12-цилиндровый V-образный многотопливный дизель с наддувом. В зависимости от модификации Т-72 — это либо В-84МС мощностью 840 л.с., либо B-92C2 мощностью 1000 л.с.

БМПТ-72 может быть оснащен V-образным 12-цилиндровым дизелем B-92C2 мощностью 1000 л.с.

Защита машины усилена в соответствии с современными требованиями: корпус получил модуль динамической защиты лобовой части, дополнительные бортовые экраны с защитными блоками и противокумулятивные решетки в кормовой части.

На БМПТ установлена новая сварная башня с дистанционно управляемым вооружением, с комбинированной лобовой защитой, встроенной динамической защитой и противоосколочными экранами. Машина оборудована также оптико-электронным комплексом постановки дымовой завесы, который автоматически срабатывает при лазерном облучении системами наведения противника.

Днем и ночью по любым целям

Главный калибр необитаемой башни БМПТ-72 — спарка из двух скорострельных 30-миллиметровых пушек 2А42. Возможна смена темпа стрельбы от малого (200-300 выстрелов в минуту) до большого (550 выстрелов в минуту).

В номенклатуре боеприпасов — унитарные осколочно-фугасные и бронебойные снаряды. Орудия могут поражать живую силу и легкобронированную технику. Большие углы наведения позволяют работать по целям на верхних этажах зданий и беспилотным летательным аппаратам.

В башне расположен и пулемет ПКТМ калибром 7,62 мм с устройством дистанционного перезаряжания. Его боекомплект составляет 2100 патронов.

Четыре пусковых установки ракетного комплекса Атака-Т монтируются по бокам башни под бронированными кожухами.

Орудия и пусковые установки ракетного комплекса защищены противоосколочными щитками.

БМПТ-72 оборудован полуавтоматической системой управления сверхзвуковыми ракетами. Они могут быть тандемными кумулятивными для поражения бронетехники (9М120-1) и фугасными с объемно-детонирующим составом (9М120-1Ф).

Система наведения — комбинированный прицел наводчика с оптическим и тепловизионным каналами, лазерным дальномером, встроенным каналом управления ракетой. Дальность распознавания цели (например, танка) — до 5 километров днем и до 3,3 километров ночью. Максимальная дальность измерения дальномера — 7,5 км.

У командира — панорамный прицел с независимой стабилизацией, с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.

Под орудиями расположен комбинированный прицел наводчика. В верхней части башни — панорамный прицел командира.

БМПТ-72 оснащен также стабилизатором (в двух плоскостях) вооружения с электромеханическим приводом и электронным баллистическим вычислителем, который получает сигнал от метеодатчиков и вносит поправку на ветер и прочие метеоусловия.

Характеристики боевой машины БМПТ-72 (Терминатор-2)

Длина/ширина/высота, мм 7200/3600/3200 Экипаж, чел. 3 Масса, кг 44000 Максимальная скорость, км/ч 60 Запас хода по шоссе, км 550 Двигатель дизельный многотопливный с наддувом

В-84МС (840 л.с.) или B-92C2 (1000 л.с.) Подвеска индивидуальная торсионная Бронирование противоснарядная комбинированная броня

+ динамическая защита Вооружение две 30-миллиметровые пушки 2А42

+ 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ

+ КУВ Атака-Т Боекомплект 850 снарядов 30 мм,

2100 патронов 7,62 мм, 4 ракеты

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