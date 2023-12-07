Как продлить жизнь танку – сделать из него терминатора!
Боевая машина поддержки танков Терминатор, сделанная на базе Т-90, доказала свою эффективность в боевых действиях. Помимо основной модификации БМПТ Уралвагонзавод выпускает и упрощенную версию на шасси Т-72, которая получила название Терминатор-2.
Снести башню
Машина с обозначением БМПТ-72 предназначена для модернизации выводимых из эксплуатации «семьдесят вторых» практически до уровня базового Терминатора. Отказ от надгусеничных ниш с гранатометами и монтаж комплекса дистанционно управляемого вооружения на стандартном погоне (узел, подвижно соединяющий башню с бронированным корпусом) позволяет использовать корпус танка Т-72 без изменений. Ходовая часть тоже не требует существенных переделок.
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Соответственно, с пяти до трех человек сокращен и экипаж. Нет двух стрелков-гранатометчиков, остались командир, наводчик, механик-водитель.
В моторно-трансмиссионном отделении БМПТ расположен 12-цилиндровый V-образный многотопливный дизель с наддувом. В зависимости от модификации Т-72 — это либо В-84МС мощностью 840 л.с., либо B-92C2 мощностью 1000 л.с.
Защита машины усилена в соответствии с современными требованиями: корпус получил модуль динамической защиты лобовой части, дополнительные бортовые экраны с защитными блоками и противокумулятивные решетки в кормовой части.
На БМПТ установлена новая сварная башня с дистанционно управляемым вооружением, с комбинированной лобовой защитой, встроенной динамической защитой и противоосколочными экранами. Машина оборудована также оптико-электронным комплексом постановки дымовой завесы, который автоматически срабатывает при лазерном облучении системами наведения противника.
Днем и ночью по любым целям
Главный калибр необитаемой башни БМПТ-72 — спарка из двух скорострельных 30-миллиметровых пушек 2А42. Возможна смена темпа стрельбы от малого (200-300 выстрелов в минуту) до большого (550 выстрелов в минуту).
В номенклатуре боеприпасов — унитарные осколочно-фугасные и бронебойные снаряды. Орудия могут поражать живую силу и легкобронированную технику. Большие углы наведения позволяют работать по целям на верхних этажах зданий и беспилотным летательным аппаратам.
В башне расположен и пулемет ПКТМ калибром 7,62 мм с устройством дистанционного перезаряжания. Его боекомплект составляет 2100 патронов.
Четыре пусковых установки ракетного комплекса Атака-Т монтируются по бокам башни под бронированными кожухами.
БМПТ-72 оборудован полуавтоматической системой управления сверхзвуковыми ракетами. Они могут быть тандемными кумулятивными для поражения бронетехники (9М120-1) и фугасными с объемно-детонирующим составом (9М120-1Ф).
Система наведения — комбинированный прицел наводчика с оптическим и тепловизионным каналами, лазерным дальномером, встроенным каналом управления ракетой. Дальность распознавания цели (например, танка) — до 5 километров днем и до 3,3 километров ночью. Максимальная дальность измерения дальномера — 7,5 км.
У командира — панорамный прицел с независимой стабилизацией, с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.
БМПТ-72 оснащен также стабилизатором (в двух плоскостях) вооружения с электромеханическим приводом и электронным баллистическим вычислителем, который получает сигнал от метеодатчиков и вносит поправку на ветер и прочие метеоусловия.
Характеристики боевой машины БМПТ-72 (Терминатор-2)
|Длина/ширина/высота, мм
|7200/3600/3200
|Экипаж, чел.
|3
|Масса, кг
|44000
|Максимальная скорость, км/ч
|60
|Запас хода по шоссе, км
|550
|Двигатель
| дизельный многотопливный с наддувом
В-84МС (840 л.с.) или B-92C2 (1000 л.с.)
|Подвеска
|индивидуальная торсионная
|Бронирование
| противоснарядная комбинированная броня
+ динамическая защита
|Вооружение
| две 30-миллиметровые пушки 2А42
+ 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ
+ КУВ Атака-Т
|Боекомплект
| 850 снарядов 30 мм,
2100 патронов 7,62 мм, 4 ракеты
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