Просторный салон, бодрый мотор, всеядная подвеска – а на чем сэкономили?

Эксперт «За рулем» пересчитал все оригинальные фишки нового Jetour X70 Plus

Jetour X70 Plus – среднеразмерный китайский кроссовер. По габаритам (да и внешне) он похож на Hyundai Santa Fe третьего поколения.

А заявленная концепция Travel Plus – это удар по марке Skoda. Чешские модели славятся продуманными и практичными решениями, делающими поездки комфортными. А есть ли у этого «китайца» что-то подобное?

Где оригинальные фишки?

Багажник у Джетура вместительный. На боковой стенке есть 12-вольтовая розетка, парочка крюков для сумок… Все? Хотелось бы фиксирующих сеток или розеток на 220 В. Или необычных трансформаций салона. А тут даже шторка багажника доступна лишь в максимальной комплектации.

Посадка водителя удобная. И материалы отделки приятные. Только нет ничего в поддержку концепции Travel Plus. Разве что подстаканники, бокс и небольшая площадка для смартфона. Но подобное есть у всех конкурентов.

Пересев на заднее сиденье, наконец-то, нашел оригинальные фишки. В спинках передних сидений предусмотрены дополнительные карманы для смартфонов. И больше ничего!

Зато сидеть удобно. Подушка расположена высоко, что свойственно далеко не всем китайским моделям. А из-за отсутствия привода на заднюю ось центральный тоннель почти не возвышается над уровнем пола.

В подполье багажника есть отделения для дорожного инструмента. Но в базовой версии отсутствует шторка. Запасное колесо крепится под днищем в заднем свесе.

На втором ряду много места во всех направлениях. В спинках передних сидений есть дополнительные карманы для смартфона и прочей мелочевки.

Едет не идеально, но комфортно

Извилистую дорогу Х70 Plus не любит. При резкой смене полосы кузов «гуляет» относительно задней оси. Жесткость сайлент-блоков неоптимальная – перемещения рычагов и подрамника отражаются заметными поперечными колебаниями. Из-за чего связь между водителем и автомобилем нарушается. Старший Jetour Х90 Plus производит на дороге впечатление более цельной машины.

Двигатель у Х70 только один — 1,6-литровый Chery Acteco мощностью 190 л.с., работающий в паре с семиступенчатым роботом. Производитель разрешает лить в этот мотор бензин АИ-92. Но регулярно кормить им мотор с непосредственным впрыском и наддувом не рекомендуем.

Управлять разгоном неудобно. Робот делает большие паузы при переключениях вниз. И активация режима «спорт» не помогает. Еще некомфортнее при маневрах на парковке. Переход из драйва в реверс длится вечность, пока сцепления замкнутся и машина начнет движение.

Ехать на Jetour Х70 Plus лучше размеренно. Сразу обращаешь внимание на хорошую шумоизоляцию и неплохую плавность хода. Комфортная подвеска вкупе с шинами 235/60 R18 сглаживают неровности на асфальте. Но о поездках по бездорожью придется забыть. Привод у Х70 только передний – ни клиренс в 20 см, ни ассистент спуска с горы это не компенсируют.

С плановостью хода все неплохо, а вот к управляемости есть вопросы. Особенно при резких маневрах.

В отличие от многих «китайцев», моторный отсек не укрыт целиком декоративным пластиком. Возможности 1,6-литрового турбомотора Chery Acteco сильно ограничивает семиступенчатая роботизированная коробка.

Сколько стоит?

Концепция Travel Plus проработана посредственно. Если посмотреться, по большому счету «китаец» ничего особенного и не предлагает.

Хотя в целом, Jetour X70 Plus – неплохой кроссовер. И цены на этот автомобиль по нынешним меркам довольно привлекательные.

Неплохо оснащенный Comfort стоит 3 млн рублей. А более продвинутый Luxury с трехзонным климат-контролем, пакетом ассистентов движения и шторкой багажника (да-да!) на 300 тысяч рублей дороже.

Мы проверили, сколько накручивают дилеры Chery: подробности тут