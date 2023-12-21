Просторный салон, бодрый мотор, всеядная подвеска – а на чем сэкономили?
Jetour X70 Plus – среднеразмерный китайский кроссовер. По габаритам (да и внешне) он похож на Hyundai Santa Fe третьего поколения.
А заявленная концепция Travel Plus – это удар по марке Skoda. Чешские модели славятся продуманными и практичными решениями, делающими поездки комфортными. А есть ли у этого «китайца» что-то подобное?
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Где оригинальные фишки?
Багажник у Джетура вместительный. На боковой стенке есть 12-вольтовая розетка, парочка крюков для сумок… Все? Хотелось бы фиксирующих сеток или розеток на 220 В. Или необычных трансформаций салона. А тут даже шторка багажника доступна лишь в максимальной комплектации.
Посадка водителя удобная. И материалы отделки приятные. Только нет ничего в поддержку концепции Travel Plus. Разве что подстаканники, бокс и небольшая площадка для смартфона. Но подобное есть у всех конкурентов.
Пересев на заднее сиденье, наконец-то, нашел оригинальные фишки. В спинках передних сидений предусмотрены дополнительные карманы для смартфонов. И больше ничего!
Зато сидеть удобно. Подушка расположена высоко, что свойственно далеко не всем китайским моделям. А из-за отсутствия привода на заднюю ось центральный тоннель почти не возвышается над уровнем пола.
Едет не идеально, но комфортно
Извилистую дорогу Х70 Plus не любит. При резкой смене полосы кузов «гуляет» относительно задней оси. Жесткость сайлент-блоков неоптимальная – перемещения рычагов и подрамника отражаются заметными поперечными колебаниями. Из-за чего связь между водителем и автомобилем нарушается. Старший Jetour Х90 Plus производит на дороге впечатление более цельной машины.
Двигатель у Х70 только один — 1,6-литровый Chery Acteco мощностью 190 л.с., работающий в паре с семиступенчатым роботом. Производитель разрешает лить в этот мотор бензин АИ-92. Но регулярно кормить им мотор с непосредственным впрыском и наддувом не рекомендуем.
Управлять разгоном неудобно. Робот делает большие паузы при переключениях вниз. И активация режима «спорт» не помогает. Еще некомфортнее при маневрах на парковке. Переход из драйва в реверс длится вечность, пока сцепления замкнутся и машина начнет движение.
Ехать на Jetour Х70 Plus лучше размеренно. Сразу обращаешь внимание на хорошую шумоизоляцию и неплохую плавность хода. Комфортная подвеска вкупе с шинами 235/60 R18 сглаживают неровности на асфальте. Но о поездках по бездорожью придется забыть. Привод у Х70 только передний – ни клиренс в 20 см, ни ассистент спуска с горы это не компенсируют.
Сколько стоит?
Концепция Travel Plus проработана посредственно. Если посмотреться, по большому счету «китаец» ничего особенного и не предлагает.
Хотя в целом, Jetour X70 Plus – неплохой кроссовер. И цены на этот автомобиль по нынешним меркам довольно привлекательные.
Неплохо оснащенный Comfort стоит 3 млн рублей. А более продвинутый Luxury с трехзонным климат-контролем, пакетом ассистентов движения и шторкой багажника (да-да!) на 300 тысяч рублей дороже.
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