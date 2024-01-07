Полузабытый проект СССР: «шишига» из ВДВ
Эксперт «За рулем» разыскал интересные факты о «летающем» ГАЗ‑66Б
Знаменитая «шишига», прозванная так за созвучие с двумя шестерками в индексе, имела интересную модификацию – ГАЗ‑66Б. Такой автомобиль создавался в середине 60‑х годов специально для воздушно-десантных войск.
- Кабина ГАЗ‑66Б имела складную брезентовую крышу, чтобы «десантник» мог уместиться в самолетах Ан‑8 и Ан‑12Б.
- Конструкторы сбалансировали развесовку автомобиля так, чтобы спуск на парашюте проходил без завала.
- При подготовке к десантированию руль снимали с вала и крепили на задней стенке кабины.
- Рамка ветрового стекла стала откидывающейся, спинки сидений – складными, верхние части дверей – съемными.
Всего было выпущено около 400 десантных ГАЗ‑66Б.
ГАЗ‑66Б
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