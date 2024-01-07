Полузабытый проект СССР: «шишига» из ВДВ

Эксперт «За рулем» разыскал интересные факты о «летающем» ГАЗ‑66Б

Знаменитая «шишига», прозванная так за созвучие с двумя шестерками в индексе, имела интересную модификацию – ГАЗ‑66Б. Такой автомобиль создавался в середине 60‑х годов специально для воздушно-десантных войск.

Кабина ГАЗ‑66Б имела складную брезентовую крышу, чтобы «десантник» мог уместиться в самолетах Ан‑8 и Ан‑12Б.

Конструкторы сбалансировали развесовку автомобиля так, чтобы спуск на парашюте проходил без завала.

При подготовке к десантированию руль снимали с вала и крепили на задней стенке кабины.

Рамка ветрового стекла стала откидывающейся, спинки сидений – складными, верхние части дверей – съемными.

Всего было выпущено около 400 десантных ГАЗ‑66Б.

ГАЗ‑66Б

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что у ГАЗ-69 было кое-что общее с самыми современными авто?

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