Полузабытый проект СССР: «шишига» из ВДВ

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Полузабытые проекты СССР: крутой вездеход с необычной трансмиссией

Знаменитая «шишига», прозванная так за созвучие с двумя шестерками в индексе, имела интересную модификацию – ГАЗ‑66Б. Такой автомобиль создавался в середине 60‑х годов специально для воздушно-десантных войск.

  • Кабина ГАЗ‑66Б имела складную брезентовую крышу, чтобы «десантник» мог уместиться в самолетах Ан‑8 и Ан‑12Б.
  • Конструкторы сбалансировали развесовку автомобиля так, чтобы спуск на парашюте проходил без завала.
  • При подготовке к десантированию руль снимали с вала и крепили на задней стенке кабины.
  • Рамка ветрового стекла стала откидывающейся, спинки сидений – складными, верхние части дверей – съемными.

Всего было выпущено около 400 десантных ГАЗ‑66Б.

ГАЗ‑66Б
ГАЗ‑66Б
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Шасси – от БТР, гусеницы – от танка... А в целом — «Пингвин»!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что у ГАЗ-69 было кое-что общее с самыми современными авто?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Интересную статью про аэродромную технику 70-х годов прошлого века вы найдете тут.
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКолодочкин Михаил
Количество просмотров 4
07.01.2024
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