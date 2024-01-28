Забытый проект СССР: грузовик-«слухач»
Не летит ли вражеская авиация? В довоенные времена задачу решали единственно доступным способом – по издаваемому самолетами шуму. Первые звукоулавливающие установки обычно располагали на тележках или низкорамных прицепах. За каждым рупором был закреплен специалист-слухач.
Поначалу дальность обнаружения самолетов составляла до 8 км, но позднее возросла до 15 и, по отдельным сведениям, даже до 25 км.
В 1929 году по Красной площади проехали звукоулавливающие установки с четырьмя рупорами на автомобилях АМО-Ф15.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как чистили дороги в СССР?
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- Фотография первого советского грузовика АМО Ф15 была на обложке самого первого выпуска журнала «За рулем» в апреле 1928 года.
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