Забытый проект СССР: грузовик-«слухач»

Звукоулавливающие установки на АМО-Ф15 появились в 1929 году

Не летит ли вражеская авиация? В довоенные времена задачу решали единственно доступным способом – по издаваемому самолетами шуму. Первые звукоулавливающие установки обычно располагали на тележках или низкорамных прицепах. За каждым рупором был закреплен специалист-слухач.

Поначалу дальность обнаружения самолетов составляла до 8 км, но позднее возросла до 15 и, по отдельным сведениям, даже до 25 км.

В 1929 году по Красной площади проехали звукоулавливающие установки с четырьмя рупорами на автомобилях АМО-Ф15.

Звукоулавливающие установки с четырьмя рупорами на автомобилях АМО-Ф15

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Фотография первого советского грузовика АМО Ф15 была на обложке самого первого выпуска журнала «За рулем» в апреле 1928 года.