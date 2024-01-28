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Забытый проект СССР: грузовик-«слухач»

Звукоулавливающие установки на АМО-Ф15 появились в 1929 году

Короткий тест на память: когда в СССР появились гибридные авто?

Не летит ли вражеская авиация? В довоенные времена задачу решали единственно доступным способом – по издаваемому самолетами шуму. Первые звукоулавливающие установки обычно располагали на тележках или низкорамных прицепах. За каждым рупором был закреплен специалист-слухач.

Поначалу дальность обнаружения самолетов составляла до 8 км, но позднее возросла до 15 и, по отдельным сведениям, даже до 25 км.

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В 1929 году по Красной площади проехали звукоулавливающие установки с четырьмя рупорами на автомобилях АМО-Ф15.

Звукоулавливающие установки с четырьмя рупорами на автомобилях АМО-Ф15
Звукоулавливающие установки с четырьмя рупорами на автомобилях АМО-Ф15

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как чистили дороги в СССР?

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
Количество просмотров 2
28.01.2024
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
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