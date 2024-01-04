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Инспектор ДПС требует путевой лист – он прав?

Глава Госавтоинспекции разъяснил, когда необходим путевой лист

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Машина зарегистрирована на фирму, но пользуюсь я ей лично. Недавно инспектор ДПС потребовал предъявить путевой лист, хотя до этого никогда вопросов не возникало. Правомерно ли такое требование?

Василий Евтушенко, Иркутская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Номер износился – подкрасить или получать дубликат?

– Пункт 2.1.1 ПДД предусматривает обязанность водителя иметь при себе и передавать для проверки по требованию сотрудника полиции путевой лист только в специально установленных случаях. Таковой конкретизирован в статье 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259‑ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», согласно которой путевой лист подлежит оформлению собственником (владельцем) транспортного средства на каждое транспортное средство, осуществляющее движение по дорогам при перевозке пассажиров и багажа, грузов в городском, пригородном и междугородном сообщениях.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Таким образом, для транспортных средств, не осуществляющих указанные перевозки, наличие у водителя ­путевого листа не является обязательным.

  • Полный список запрещенных изменений в конструкцию ТС тут
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
04.01.2024
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