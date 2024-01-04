Инспектор ДПС требует путевой лист – он прав?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Машина зарегистрирована на фирму, но пользуюсь я ей лично. Недавно инспектор ДПС потребовал предъявить путевой лист, хотя до этого никогда вопросов не возникало. Правомерно ли такое требование?
Василий Евтушенко, Иркутская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Пункт 2.1.1 ПДД предусматривает обязанность водителя иметь при себе и передавать для проверки по требованию сотрудника полиции путевой лист только в специально установленных случаях. Таковой конкретизирован в статье 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259‑ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», согласно которой путевой лист подлежит оформлению собственником (владельцем) транспортного средства на каждое транспортное средство, осуществляющее движение по дорогам при перевозке пассажиров и багажа, грузов в городском, пригородном и междугородном сообщениях.
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Таким образом, для транспортных средств, не осуществляющих указанные перевозки, наличие у водителя путевого листа не является обязательным.
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