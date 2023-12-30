Родился испытателем – удивительная история Сергея Воскресенского

Без упоминания этого человека нельзя написать историю испытаний и тестов «За рулем». Он не просто добросовестно и профессионально выполнял свою работу – он жил автомобилями.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

По методу профессора Воскресенского

Порой мы посмеивались над Серегой: «Воскресенский не может жить спокойно, если не проедет в день 500 км». Примерно так и было. На тестах, где Воскресенский был автором, а значит, по традиции «За рулем», и руководителем тест-группы, он непременно отправлял всю команду в дальний пробег.

Мы гоняли машины по разным дорогам и в разных режимах, пересаживались из автомобиля в автомобиль. Сергей не только сам внимательно оценивал все нюансы поведения автомобиля, но и требовал такой же сосредоточенности и вдумчивости от всех остальных.

Так возникла еще одна шутка: по аналогии с цитатой из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова мы говорили: «По методу профессора Воскресенского»!

Замеры на динамометрической дороге. За рулем – Сергей Воскресенский.

Еще одной страстью Сергея было то, что мы с юмором называли «вилюйками» – испытания на управляемость. Он делал «переставку» (имитацию объезда препятствия) хладнокровно и профессионально, но одновременно с юношеским азартом.

Чуть ли не полполигона собралось посмотреть, как Воскресенский «объедет электронику». Эта была одна из первых на нашем рынке машин с системой стабилизации, помогающей водителю в критических ситуациях. Но речь ведь о среднем водителе, а Сергей решил доказать, что проедет «переставку» с отключенной электроникой точнее и быстрее. Потратил «на пристрелку» около часа и… проехал!

Испытатель

Воскресенский стал одним из тех, кто привнес в тесты «За рулем» испытательский профессионализм. Он ведь пришел в журналистику уже зрелым специалистом с большим и разноплановым опытом.

За плечами была работа в НАМИ, еще при легендарном конструкторе Борисе Фиттермане. Сергей смешно рассказывал, как молодым специалистом гордо рассекал по Москве на служебном Запорожце с многозначительной надписью «Испытательная Минавтопрома» на борту.

Вполне могла сложиться научная карьера. Но Воскресенский не мог без живых автомобилей, без тех самых пятисот километров в день. Поэтому дальше был АЗЛК, работы по доводке Москвича-2141, а позднее еще и тесты шин.

В редакции много лет была традиция: при выборе шин для себя или своих знакомых вместо чтения опубликованных в «За рулем» тестов шли напрямую к Воскресенскому. Расскажет быстро, четко и образно.

Сергей был одним из тех, кто придумал тест «60 часов "За рулем"».

Профессионал

Все знали: характер у Сергея непростой. Когда он увлечен работой, лучше не приставать. Если хочешь, чтобы Воскресенский зарычал, нужно подойти к нему и задать вопрос, когда он что-то записывает в свой блокнот. Самый верный вариант – в конце дня на тестах «60 часов "За рулем"», когда Сергей Константинович скрупулезно осматривает и оценивает шины, измеряет и фиксирует остаточную глубину протектора.

Воскресенский был одним из той «мозговой группы» испытателей, которая придумывала новые тесты и методики оценок автомобилей и комплектующих. В этом списке и «60 часов "За рулем"», и сравнения передне- и полноприводных машин одной модели, и оценка климатического комфорта в салоне, и необычные краш-тесты (например, с прицепом), и испытания серийных и тюнинговых бамперов на повреждения при столкновении на парковочных скоростях.

Короткая остановка во время скоростных испытаний. Воскресенский любил все проверить сам.

В смысле профессионального подхода к работе, сосредоточенности, серьезного отношения к любым полученным на тестах данным и умения их аналитически осмыслить Сергей был эталоном. За то, с какой самоотдачей он работал, можно было потерпеть и медвежий рык. Тем более что длился он недолго и сменялся не менее знакомой коллегам обворожительной улыбкой.

Вечер трудного дня. Серега, как всегда, оценивает шины.

Он ушел в неполные 54 года, за пару дней до очередного теста «60 часов "За рулем"», который мы с ним только-только обсудили.

Незаметно прошло уже почти десятилетие. Но в истории испытаний «За рулем» осталось не только само по себе имя Воскресенского. Его профессионализм, серьезный подход к тестам, наконец, просто любовь к своему делу продолжают жить. Вместе с нами.

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