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Родился испытателем – удивительная история Сергея Воскресенского

Без упоминания этого человека нельзя написать историю испытаний и тестов «За рулем». Он не просто добросовестно и профессионально выполнял свою работу – он жил автомобилями.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

По методу профессора Воскресенского

Самый умный из всех людей – он создал «За рулем»

Порой мы посмеивались над Серегой: «Воскресенский не может жить спокойно, если не проедет в день 500 км». Примерно так и было. На тестах, где Воскресенский был автором, а значит, по традиции «За рулем», и руководителем тест-группы, он непременно отправлял всю команду в дальний пробег.

Мы гоняли машины по разным дорогам и в разных режимах, пересаживались из автомобиля в автомобиль. Сергей не только сам внимательно оценивал все нюансы поведения автомобиля, но и требовал такой же сосредоточенности и вдумчивости от всех остальных.

Так возникла еще одна шутка: по аналогии с цитатой из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова мы говорили: «По методу профессора Воскресенского»!

Замеры на динамометрической дороге. За рулем – Сергей Воскресенский.
Замеры на динамометрической дороге. За рулем – Сергей Воскресенский.

Еще одной страстью Сергея было то, что мы с юмором называли «вилюйками» – испытания на управляемость. Он делал «переставку» (имитацию объезда препятствия) хладнокровно и профессионально, но одновременно с юношеским азартом.

Чуть ли не полполигона собралось посмотреть, как Воскресенский «объедет электронику». Эта была одна из первых на нашем рынке машин с системой стабилизации, помогающей водителю в критических ситуациях. Но речь ведь о среднем водителе, а Сергей решил доказать, что проедет «переставку» с отключенной электроникой точнее и быстрее. Потратил «на пристрелку» около часа и… проехал!

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Испытатель

Краш-тесты «За рулем»: гремело на всю Россию!

Воскресенский стал одним из тех, кто привнес в тесты «За рулем» испытательский профессионализм. Он ведь пришел в журналистику уже зрелым специалистом с большим и разноплановым опытом.

За плечами была работа в НАМИ, еще при легендарном конструкторе Борисе Фиттермане. Сергей смешно рассказывал, как молодым специалистом гордо рассекал по Москве на служебном Запорожце с многозначительной надписью «Испытательная Минавтопрома» на борту.

Вполне могла сложиться научная карьера. Но Воскресенский не мог без живых автомобилей, без тех самых пятисот километров в день. Поэтому дальше был АЗЛК, работы по доводке Москвича-2141, а позднее еще и тесты шин.

В редакции много лет была традиция: при выборе шин для себя или своих знакомых вместо чтения опубликованных в «За рулем» тестов шли напрямую к Воскресенскому. Расскажет быстро, четко и образно.

Сергей был одним из тех, кто придумал тест «60 часов "За рулем"».
Сергей был одним из тех, кто придумал тест «60 часов "За рулем"».

Профессионал

Конструктор, комментатор, автожурналист… – кем (на самом деле) был Лев Шугуров?

Все знали: характер у Сергея непростой. Когда он увлечен работой, лучше не приставать. Если хочешь, чтобы Воскресенский зарычал, нужно подойти к нему и задать вопрос, когда он что-то записывает в свой блокнот. Самый верный вариант – в конце дня на тестах «60 часов "За рулем"», когда Сергей Константинович скрупулезно осматривает и оценивает шины, измеряет и фиксирует остаточную глубину протектора.

Воскресенский был одним из той «мозговой группы» испытателей, которая придумывала новые тесты и методики оценок автомобилей и комплектующих. В этом списке и «60 часов "За рулем"», и сравнения передне- и полноприводных машин одной модели, и оценка климатического комфорта в салоне, и необычные краш-тесты (например, с прицепом), и испытания серийных и тюнинговых бамперов на повреждения при столкновении на парковочных скоростях.

Короткая остановка во время скоростных испытаний. Воскресенский любил все проверить сам.
Короткая остановка во время скоростных испытаний. Воскресенский любил все проверить сам.

В смысле профессионального подхода к работе, сосредоточенности, серьезного отношения к любым полученным на тестах данным и умения их аналитически осмыслить Сергей был эталоном. За то, с какой самоотдачей он работал, можно было потерпеть и медвежий рык. Тем более что длился он недолго и сменялся не менее знакомой коллегам обворожительной улыбкой.

Вечер трудного дня. Серега, как всегда, оценивает шины.
Вечер трудного дня. Серега, как всегда, оценивает шины.

Он ушел в неполные 54 года, за пару дней до очередного теста «60 часов "За рулем"», который мы с ним только-только обсудили.

Незаметно прошло уже почти десятилетие. Но в истории испытаний «За рулем» осталось не только само по себе имя Воскресенского. Его профессионализм, серьезный подход к тестам, наконец, просто любовь к своему делу продолжают жить. Вместе с нами.

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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКанунников Сергей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 5
30.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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