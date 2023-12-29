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Что не нужно делать перед праздниками – 8 ошибок автолюбителей

Эксперт «За рулем» рассказал, как сберечь машину в новогодние каникулы

Опрометчиво мыть машину

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Не стоит этого делать в мороз непосредственно перед праздниками. Если хотите въехать в новый год на чистом автомобиле, помойте его хотя бы за день. Поездите подольше или оставьте машину в теплом помещении, чтобы влага испарилась из щелей между кузовными панелями. Иначе при замерзании вода будет буквально разрывать соединения деталей.

При мойке капли попадают и на уплотнители дверей. На морозе двери могут крепко примерзнуть к проемам. Поэтому обязательно протрите их насухо (если это не сделали сервисмены). А для профилактики – вдруг за время каникул произойдут погодные аномалии? – нанесите силиконовую смазку на уплотнители дверей и багажного отделения.

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Забывать про аккумулятор

Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля

Самая распространенная проблема с автомобилем после длительной стоянки – это севшая аккумуляторная батарея. У кого-то аккумулятор уже был почти разряжен, а у кого-то из-за больших утечек тока он «умирает» за несколько дней, если на машине не ездить.

Методы спасения разные и зависят от возраста, угоняемости автомобиля и состояния электрооборудования.

Если машина без сигнализации, проще всего отсоединить клемму от аккумулятора. Или установить устройство, которое при падении напряжения ниже определенного уровня отключает «массу».

Праздники – подходящее время, чтобы подзарядить аккумулятор. Ведь, по науке, на это потребуется пара дней, чтобы отогреть батарею в теплом помещении и подольше подержать на зарядке.

Тогда пуск после зимних каникул точно пройдет «на ура».

Ставить на ручник

За время каникул возможны перепады температуры и влажности, которые приведут к примерзанию колодок к дискам или барабанам. И даже если отпустите стояночный тормоз, задние колеса будут заблокированы, и придется приложить немало сил (и денег), чтобы привести машину в движение.

Если не желаете так провести время, не оставляйте машину длительное время на ручнике.
Если не желаете так провести время, не оставляйте машину длительное время на ручнике.

Непредусмотрительно парковаться

Любые проблемы с автомобилем проще будет решать, если машина стоит передком к проезду. Например, удобнее «прикуривать» – у большинства машина аккумулятор под капотом. Даже если используете аккумуляторный или конденсаторный «пускачи».

Когда автомобиль стоит «носом» к дороге, проще затянуть его на эвакуатор, если вдруг возникнет неисправность. Или подцепить к буксиру, чтобы завести с толкача. Ведь проушина у большинства автомобилей есть только на носу. Да и почистить ветровое стекло и капот, чтобы безопасно выехать с парковки, будет сподручнее.

Если нет прямого доступа к батарее, под капотом всегда имеются выводы плюса и минуса для прикуривания.
Если нет прямого доступа к батарее, под капотом всегда имеются выводы плюса и минуса для прикуривания.

Не подготовить выезд

Что и когда замерзает в автомобиле – отвечают эксперты и автопроизводители

Если ставите машину в не почищенном от снега месте, накатайте колею, пока мотор и коробка горячие и способны вынести большую нагрузку. Так и ресурс агрегатам продлите, и больше шансов будет выехать с парковки после каникул.

Даже если за это время колеи заметет, пробить легкий и пушистый снег намного проще, чем плотный или смерзшийся.

Не позаботиться о стеклах и дворниках

Чтобы ветровое стекло не обледенело, лучше укрыть его специальной накидкой, крепящейся к боковым зеркалам. По возвращению нужно будет лишь сбросить с нее снег: и стекло чистое, и дворники к нему не примерзли.

Если накидки нет, подложите под поводки дворников деревянные бруски или пробки от винной бутылки. Величина зазора не так важна – главное, чтобы щетки не касались стекла. Тогда они не примерзнут и их не придется отдирать с риском повредить резинку.

И обязательно проверьте, не оставили ли переключатель стеклоочистителей в положении «включено». Иначе при повороте ключа зажигания дворники попытаются сами освободиться из ледяного плена, и тогда может сгореть предохранитель или даже электромотор.

Силиконовая смазка продается в разных упаковках. Для обработки уплотнителей удобно использовать аэрозоли и флаконы с шариковыми дозаторами.
Силиконовая смазка продается в разных упаковках. Для обработки уплотнителей удобно использовать аэрозоли и флаконы с шариковыми дозаторами.

Оставить автозапуск

Мотор не завелся – в баке точно зимний бензин?

Если на автомобиле установлен автозапуск двигателя по температуре, его нужно обязательно деактивировать. Иначе из-за регулярных пусков мотора будет израсходовано много бензина. Но куда опаснее, что масло на режиме прогрева сильно разбавляется несгоревшим бензином и перестает исправно выполнять свои защитные функции.

От частых перепадов температур и без полноценного прогрева в системе выпуска конденсируется много влаги. Она намерзает на стенки выхлопных труб и может даже перекрыть путь отработавшим газам. В этом случае автомобиль просто не заведется.

Не просушить коврики

Матерчатые коврики лучше забрать домой – за долгие каникулы они полностью просохнут. Но не каждый автолюбитель способен на такой подвиг. И близкие могут не понять. Поэтому хотя бы смахните с них снег.

А вот лужи с резиновых ковриков нужно удалить. Иначе влажность в салоне повысится и стекла изнутри покроются инеем. Чтобы их отогреть, понадобится много времени.

Проще всего откачать воду грушей или собрать газетой или тряпкой. Если нет ничего под рукой, лужу можно вывести с помощью комка снега.

Всех с Новым годом! И удачи на дорогах в 2024-м!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 3
29.12.2023
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