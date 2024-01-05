Вот на чем возили генералов в 1980-е, и никакого «слова пацана»

«За рулем» рассказал, чем генеральская Волга отличалась от обычной

ГАЗ‑3102 не всегда был таким, каким появился в свободной продаже. Сначала он выпускался вместе с ГАЗ-24, потому что «Вы что, хотите, чтобы машина, на которой генералы ездят, работала в такси?». По этой же причине автомобиль не продавали, а поставляли в гаражи министерств и ведомств, обкомов, райкомов и гор- и райисполкомов.

Чем эти Волги не для всех, появившиеся в 1982 году, отличались от ГАЗ-3102, которые все же позже поступили в свободную продажу, рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Канунников.

ГАЗ‑3102 «Волга»

В длину, при сохранении колесной базы ГАЗ‑24 (2800 мм), автомобиль вырос на 235 мм, поскольку кузов тщательнее, чем прежде, прорабатывали по пассивной безопасности. Машина обрела оригинальные (правда, как выяснилось позднее, не очень удобные) ручки дверей, противотуманные фары под бампером и даже фароомыватели.

Спереди на ГАЗ‑3102 установили дисковые тормоза по лицензии Girling. А усилитель тормозов у машины был вакуумный, заметно более эффективный и надежный, чем прежний гидровакуумный.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— На генеральские Волги ставили двигатель ЗМЗ‑4022.10 с форкамерно-факельным зажиганием. С этой системой в Горьком возились как минимум лет двадцать.

Двигатель с третьим клапаном, под которым и стояла свеча зажигания, оснащали сложным карбюратором К‑156.

Мощность выросла с 95 л. с. до 102 л. с.

О других особенностях генеральской Волги (ГАЗ-3102) вы можете узнать в январском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «Официальное лицо», опубликованной в журнале «За рулем» №1/2024.