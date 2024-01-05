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Вот на чем возили генералов в 1980-е, и никакого «слова пацана»

«За рулем» рассказал, чем генеральская Волга отличалась от обычной

ГАЗ3102 не всегда был таким, каким появился в свободной продаже. Сначала он выпускался вместе с ГАЗ-24, потому что «Вы что, хотите, чтобы машина, на которой генералы ездят, работала в такси?». По этой же причине автомобиль не продавали, а поставляли в гаражи министерств и ведомств, обкомов, райкомов и гор- и райисполкомов.

Чем эти Волги не для всех, появившиеся в 1982 году, отличались от ГАЗ-3102, которые все же позже поступили в свободную продажу, рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Канунников.

ГАЗ‑3102 «Волга»
ГАЗ‑3102 «Волга»

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В длину, при сохранении колесной базы ГАЗ24 (2800 мм), автомобиль вырос на 235 мм, поскольку кузов тщательнее, чем прежде, прорабатывали по пассивной безопасности. Машина обрела оригинальные (правда, как выяснилось позднее, не очень удобные) ручки дверей, противотуманные фары под бампером и даже фароомыватели.

Спереди на ГАЗ3102 установили дисковые тормоза по лицензии Girling. А усилитель тормозов у машины был вакуумный, заметно более эффективный и надежный, чем прежний гидровакуумный.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— На генеральские Волги ставили двигатель ЗМЗ‑4022.10 с форкамерно-факельным зажиганием. С этой системой в Горьком возились как минимум лет двадцать.

Двигатель с третьим клапаном, под которым и стояла свеча зажигания, оснащали сложным карбюратором К156.

Мощность выросла с 95 л. с. до 102 л. с.

О других особенностях генеральской Волги (ГАЗ-3102) вы можете узнать в январском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «Официальное лицо», опубликованной в журнале «За рулем» №1/2024.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 4
05.01.2024
Фото:Константин Якубов
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