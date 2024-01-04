3 необычные машины из СССР, которые от нас скрывали

«За рулем» рассказал о необычных советских концептах времен перестройки

С началом в стране перестройки у автомобильных инженеров появилась возможность претворить в жизнь свои конструкторские идеи. Это был настоящий прорыв в советском автомобильном концептостроении.

МАЗ-2000 Perestroika

В эпоху поздней перестройки разрабатывались не только концепт-кары. Отечественные автоконструкторы не обошли вниманием и грузовой транспорт: стали появляться концепты-траки.

В 1988 году настоящей сенсацией стал выпуск переднеприводного грузовика МАЗ-2000 с независимой подвеской. Машина имела длину 14,9 м и была оборудована кабиной авангардного на тот момент дизайна. Под кабиной был установлен двигатель МАN горизонтального расположения.

МАЗ-2000

Инженерная идея была таковой, что установка силового модуля была возможна на любую ось. Далее уже можно было цеплять к нему грузовые отсеки с различной грузоподъемностью и длиной.

В том же 1988 году модернизированный МАЗ-2000, получивший созвучное эпохе название Perestroika, отправился на автомобильную выставку в столицу Франции. Отличительной особенностью грузовика был не только оригинальный дизайн кабины. При повороте автомобиля смещалась в сторону только ее нижняя часть. Сама же кабина сохраняла прямолинейное положение.

Всего было изготовлено два концептуальных МАЗа, которые в дальнейшем были модернизированы. К сожалению, идея с МАЗ Perestroika не получила развития, а работа инженеров была направлена на более традиционные модели.

В наши дни один из грузовиков МАЗ-Perestroika можно увидеть на постаменте возле Минского автозавода.

Седельный тягач ЗИЛ

Была такая редкая и красивая модификация ЗИЛ-133. Однако эта модель запомнилась не так сильно, как ее прародитель, традиционный ЗИЛ-130. Конечно, поклонники грузовиков завода имени Лихачева будут помнить автокраны, пожарные машины и различные другие трехосные модификации, обладающие повышенной грузоподъемностью. Но вот о существовании седельного тягача ЗИЛ знают не все.

Тем не менее такая модель существовала и была первой модификацией проекта ЗИЛ-133. Первому экземпляру, построенному в 1962 году, был присвоен индекс ЗИЛ-133В.

ЗИЛ-133В

Грузовик был рассчитан на буксировку полуприцепов общей массой до 19 т и грузоподъемностью 15 т.

Подробнее о седельном тягаче ЗИЛ и о том, почему модель не получила своего развития, можно узнать из видео:

УАЗ-«буханка» 6х6

В 1973 году был выпущен уникальный УАЗ-452К, однако до наших дней машина не дожила.

Этот легендарный внедорожник был двух модификаций: фургон, рассчитанный на перевозку 16 человек, и грузовик.

Трехосный УАЗ-452К имел две модификации: 6x6 или 6x4. Была еще модификация с двухскоростной раздаткой.

Серийный выпуск «буханки» 6х6 оказался невозможным из-за технических проблем, выявленных в ходе испытаний. Трехосная «буханка» из-за увеличенной массы потеряла в проходимости. Также увеличился расход топлива. По причине усложнения конструкции автомобиля возникли дополнительные сложности с его ремонтом. Увеличилась и стоимость транспортного средства.

В силу озвученных причин УАЗ отказался от серийного производства трехосной «буханки».

Внедорожник «Медея»

Однако спустя 20 лет наработки УАЗ-452К нашли свое применение в Грузии в качестве внедорожника «Медея». Автомобиль предназначен для использования горными спасателями и оснащен реанимационным оборудованием.