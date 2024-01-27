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Новый штраф с камер: как не «попасть» на 2500 рублей

Камеры начали штрафовать водителей за нарушения возле трамвайных остановок

Пока в столице работает только одна камера ЦОДД, которая фиксирует нарушения правил проезда возле трамвайных остановок. Но очевидно, что со временем их станет много – и не только в Москве.

Камера наблюдает за траекторией и скоростью движения автомобиля. Если камера фиксирует движение в тот момент, когда на трамвае горит табло «Внимание, пассажир!», это считается нарушением. Штраф – от 1500 до 2500 рублей.

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Это законно?

Насколько законен подобный алгоритм фиксации нарушения? Какие такие табло на трамвае? Откуда они взялись?

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Открываем ПДД. Конечно, все вы помните, что водитель обязан уступить дорогу пешеходам, идущим к трамваю или другому маршрутному транспортному средству, если посадка или высадка пассажиров ведется на проезжей части.

Но мало кто обратил внимание, что с 1 марта 2023 года среди поправок в ПДД была и такая:

В случае если на маршрутном транспортном средстве включено световое табло «Внимание, пассажир!», водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2 (это желтая ломаная линия), не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло «Внимание, пассажир!».

Вот за эту фразу в ЦОДД и зацепились. Именно на этом основании и будут штрафовать.

Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло «Внимание, пассажир!»
Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло «Внимание, пассажир!»

Почем

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Статья 12.18 КоАП, которая наказывает водителей за непропуск пешеходов, подразумевает штраф от 1500 до 2500 рублей. Что пешеход на переходном переходе, что пешеход, который идет к трамваю – все они в равной степени защищены этой статьей. Отдельной статьи для трамвайных пассажиров нет.

Если водитель попался первый раз – штраф 1500 рублей. Если его уже штрафовали за непропуск пешеходов или он вовсе злостный нарушитель с кучей штрафов за всё, прилетит письмо счастья на 2500 рублей. Правда, оплатить его можно со скидкой 50% в течение первых 20 дней.

Разметки не видно!

Вопросов у автомобилистов много. Табло «Внимание, пассажир!» прямо упомянуто в ПДД. Но в некоторых городах на трамваях применяли табло с надписью «Стоп!» Это то же самое? Четкого ответа нет. Думаю, все табло со временем будут унифицированы.

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А если желтая ломаная разметка не видна? Как понять, где границы остановочной площадки, где опасная для водителя штрафная зона? На этот вопрос есть четкий ответ: если разметка 1.17.2 отсутствует, водитель должен остановиться перед маршрутным транспортным средством.

Для верности лучше остановиться даже чуть раньше – чтобы между вашей машиной и трамваем был заметный зазор. Может, вы и не видите разметку под снегом, но она «прорисована» в памяти камеры.

Пробка!

А если пробка? Тащились вы в вялом потоке мимо остановки – и вдруг сбоку останавливается трамвай? Что делать?

Стоять! Но если трамвай сбоку, табло вы не видите. Поэтому нужно не просто пропустить пассажиров и дождаться, когда двери трамвая закроются. Нужно дождаться, когда трамвай начнет движение – вот тогда можно быть уверенным, что табло погасло.

Стоять!

Давайте договоримся о трех простых условиях. Мы стоим как вкопанные, если:

  • горит табло «Внимание, пассажир!» и на проезжей части есть пассажиры.
  • горит табло, хотя на проезжей части уже нет пассажиров.
  • наконец, если табло не горит (сломалось или его вовсе нет), но на проезжей части есть пассажиры.

Новый закон о камерах – к чему готовиться водителям?

Понятно, что камеры бесят многих. Но всё познается в сравнении. Например, в Эмиратах и в США камеры устанавливают прямо на желтых школьных автобусах. И когда автобус останавливается на обычной остановке для высадки детей, он выбрасывает по левому борту знак «Стоп» – на складном металлическом шарнире. То есть мимо автобуса даже нельзя просто проехать по своей полосе! А если проедешь – автобус тут же выпишет тебе штраф.

Так что у нас еще ничего.

Будьте осторожны на дорогах, берегите себя.

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За РулемКадаков Максим
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
27.01.2024
Фото:Unsplash
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