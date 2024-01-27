Новый штраф с камер: как не «попасть» на 2500 рублей

Камеры начали штрафовать водителей за нарушения возле трамвайных остановок

Пока в столице работает только одна камера ЦОДД, которая фиксирует нарушения правил проезда возле трамвайных остановок. Но очевидно, что со временем их станет много – и не только в Москве.

Камера наблюдает за траекторией и скоростью движения автомобиля. Если камера фиксирует движение в тот момент, когда на трамвае горит табло «Внимание, пассажир!», это считается нарушением. Штраф – от 1500 до 2500 рублей.

Это законно?

Насколько законен подобный алгоритм фиксации нарушения? Какие такие табло на трамвае? Откуда они взялись?

Открываем ПДД. Конечно, все вы помните, что водитель обязан уступить дорогу пешеходам, идущим к трамваю или другому маршрутному транспортному средству, если посадка или высадка пассажиров ведется на проезжей части.

Но мало кто обратил внимание, что с 1 марта 2023 года среди поправок в ПДД была и такая:

В случае если на маршрутном транспортном средстве включено световое табло «Внимание, пассажир!», водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой 1.17.2 (это желтая ломаная линия), не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло «Внимание, пассажир!».

Вот за эту фразу в ЦОДД и зацепились. Именно на этом основании и будут штрафовать.

Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло «Внимание, пассажир!»

Почем

Статья 12.18 КоАП, которая наказывает водителей за непропуск пешеходов, подразумевает штраф от 1500 до 2500 рублей. Что пешеход на переходном переходе, что пешеход, который идет к трамваю – все они в равной степени защищены этой статьей. Отдельной статьи для трамвайных пассажиров нет.

Если водитель попался первый раз – штраф 1500 рублей. Если его уже штрафовали за непропуск пешеходов или он вовсе злостный нарушитель с кучей штрафов за всё, прилетит письмо счастья на 2500 рублей. Правда, оплатить его можно со скидкой 50% в течение первых 20 дней.

Разметки не видно!

Вопросов у автомобилистов много. Табло «Внимание, пассажир!» прямо упомянуто в ПДД. Но в некоторых городах на трамваях применяли табло с надписью «Стоп!» Это то же самое? Четкого ответа нет. Думаю, все табло со временем будут унифицированы.

А если желтая ломаная разметка не видна? Как понять, где границы остановочной площадки, где опасная для водителя штрафная зона? На этот вопрос есть четкий ответ: если разметка 1.17.2 отсутствует, водитель должен остановиться перед маршрутным транспортным средством.

Для верности лучше остановиться даже чуть раньше – чтобы между вашей машиной и трамваем был заметный зазор. Может, вы и не видите разметку под снегом, но она «прорисована» в памяти камеры.

Пробка!

А если пробка? Тащились вы в вялом потоке мимо остановки – и вдруг сбоку останавливается трамвай? Что делать?

Стоять! Но если трамвай сбоку, табло вы не видите. Поэтому нужно не просто пропустить пассажиров и дождаться, когда двери трамвая закроются. Нужно дождаться, когда трамвай начнет движение – вот тогда можно быть уверенным, что табло погасло.

Стоять!

Давайте договоримся о трех простых условиях. Мы стоим как вкопанные, если:

горит табло «Внимание, пассажир!» и на проезжей части есть пассажиры.

горит табло, хотя на проезжей части уже нет пассажиров.

наконец, если табло не горит (сломалось или его вовсе нет), но на проезжей части есть пассажиры.

Понятно, что камеры бесят многих. Но всё познается в сравнении. Например, в Эмиратах и в США камеры устанавливают прямо на желтых школьных автобусах. И когда автобус останавливается на обычной остановке для высадки детей, он выбрасывает по левому борту знак «Стоп» – на складном металлическом шарнире. То есть мимо автобуса даже нельзя просто проехать по своей полосе! А если проедешь – автобус тут же выпишет тебе штраф.

Так что у нас еще ничего.

Будьте осторожны на дорогах, берегите себя.

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