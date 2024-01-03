ПДД, штрафы, права... – топ-10 изменений для водителей в 2023 году

«За рулем» напомнил о главных изменениях в автомобильных законах в 2023 году

1. Новые штрафы за неисправности

1 сентября 2023 года обновили перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля (см. Постановление Правительства РФ № 837 от 27.05.2023).

Среди них:

проблемы с тормозной системой (п одтекания тормозной жидкости, деформация шлангов, неработающий стояночный тормоз, неработающая АБС);

неисправности световых приборов (например, отсутствующие или неработающие габаритные огни или фары) в темное время суток или при плохой видимости ;

проблемы с рулевым управлением;

Под запрет попали и любые устройства на лобовом стекле, которые создают помеху обзорности (например, видеорегистратор). Штраф - 500 рублей.

С 1 декабря 2023 года водителей планировали штрафовать и за езду на шинах не по сезону (на летних – с декабря по февраль, на зимних – с июня по август). Но накануне в ГИБДД разъяснили, что автовладельцы должны сами готовить автомобиль к безопасному передвижению. Главная задача сотрудников ГИБДД не штрафовать, а предупреждать водителей об опасности.

Послабление? Вроде да, но есть важный нюанс: при возникновении даже мелкого ДТП, шины не по сезону могут быть признаны причиной аварии. А, значит, тянуть с сезонной «переобувкой» по-прежнему нельзя.

2. Полицейские получили право отстранять от управления авто

Технические неисправности также дают сотрудникам ДПС право отстранить водителя от управления машиной.

Запрет эксплуатировать авто будет длиться «до устранения соответствующих неисправностей».

3. Штраф за аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки отменили

Их исключили из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. С 1 сентября 2023 года наличие этих предметов перестали проверять при техосмотре. Также инспектор ГИБДД больше не может оштрафовать водителя за отсутствие этих предметов в багажнике.

Но если после ДТП водитель не выставит знак аварийной остановки, его оштрафуют на 1000 рублей (ст. 12.27 КоАП РФ). А, значит, «старые» средства, обеспечивающие безопасность, стоит по-прежнему возить с собой.

4. Изменились правила проезда перекрестков с круговым движением

В третий раз за последние 12 лет. С 1 марта 2023 года п. 13.11.1 ПДД заработал в следующей редакции: «При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку».

На практике это означает следующее: если водитель въезжает на перекресток, обозначенный знаком «Круговое движение», с дороги, не являющейся главной, он обязан уступить дорогу машинам, движущимся по кругу.

Если же при въезде на перекресток установлен знак приоритета, например, «Главная дорога», то водитель, въезжающий на круг, будет иметь преимущество. Водитель, двигающийся по кругу, должен будет ему уступить.

Если перед круговым движением установлен светофор, то следует придерживаться правил проезда регулируемых перекрестков.

5. Штраф за остановку на «островке безопасности» (достаточно просто заехать на разметку)

Размер санкции зависит от региона, где было совершено нарушение. В Москве и Санкт-Петербурге оштрафовать могут на 2500 рублей (ч. 5. ст. 12.19 КоАП РФ), в остальных населенных пунктах – на 500 рублей (ч. 1 ст. 12.19).

Наказание ждет и за остановку на «направляющем островке» – так называют элемент дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью или выше нее, который служит для разделения и слияния потоков.

6. Экипажам ДПС разрешили работать в гражданской одежде

Осуществлять скрытый надзор за движением полицейские могут на автомобилях без цветографической схемы и в обычной одежде. Они фиксируют нарушения на камеру и передают данные коллегам на служебных машинах, которые и оформляют протокол.

7. Действие прав продлили на 3 года

Если срок действия вашего водительского удостоверения заканчивается в 2023 году, менять их не надо. Действие автоматически продлевается еще на 3 года. Например, если права актуальны до 30.12.2023 года, новые надо будет получить до 30.12.2026 года.

Сам «пластик» тоже менять не придется – нужные изменения появятся в электронном виде в базе ГИБДД, и вопросов у инспекторов к обладателям «старых» прав возникнуть не должно. (Если все-таки возникнут, ссылайтесь на Постановление Правительства РФ № 626 от 9 апреля 2022 года.)

Будьте внимательны: если срок действия прав заканчивается 1 января 2024 года или позднее, их придется заменить в обычном порядке.

8. Документы в электронном виде «узаконили»

Но бумажная версия или «пластик» по-прежнему в обязательном порядке должны быть с собой. «Документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки, принимаются сотрудниками без обложек, денежных средств и других предметов, а также без удерживающих устройств. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях документы для проверки могут предоставляться в электронной форме», — говорится в Приказе МВД №264 от 02.05. 2023 года, который отменил прежний Административный регламент ГИБДД.

9. Выросли цены на ТО и госпошлины

В 2023 году стоимость техосмотра легкового авто выросла до 913 рублей. В 2024-м цены проиндексируют пропорционально уровню инфляции.

С 1 января 2023 года Минфин отменил скидку 30% при оформлении водительского удостоверения через портал Госуслуг. За получение своего первого водительского удостоверения либо за замену документа водители начали платить 2000 рублей (ранее со скидкой – 1400 рублей).

Выросли цены и для желающих установить фаркоп, лебедку, перейти на ГБО или внести другие изменения в конструкцию авто. Так, госпошлина за выдачу свидетельства о соответствии ТС с внесенными в конструкцию изменениями выросла с 800 до 1500 рублей.

10. Для остановки ТС больше не нужны основания

Раньше остановить автомобиль с целью проверки документов могли, если:

инспектор ГИБДД зафиксировал визуально или с помощью технических приборов нарушение ПДД или иного закона;

была ориентировка о возможной причастности водителя и/или пассажиров к ДТП или другому правонарушению;

поступила ориентировка об угоне, розыске или использовании при совершении преступления похожего автомобиля;

в рамках спецмероприятий по предотвращению ДТП и снижению их последствий.

Теперь дополнительные основания для остановки авто не нужны. Причиной остановки может быть проверка документов, а причиной проверки документов – остановка машины.

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