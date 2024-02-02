Долгожданная модель нашей сборки – известны цены

Универсал Лада Веста SW Спортлайн уже у дилеров

Седаны Веста Спортлайн поступили в продажу в середине осени, а первый «сарай» подразделения Лада Спорт задержался до января. Теперь это самая дорогая модель марки. Пятидверка оказалась на 175 тысяч дороже седана.

Предлагаются две версии: обычная за 2 350 900 рублей и с пакетом Black за 2 380 900 рублей. В остальном оснащение ­идентичное.

Лада Веста SW Спортлайн

Машине положены 118‑сильный мотор 1.6, безальтернативная механическая коробка, доработанное шасси, оригинальный обвес и 17‑дюймовые колеса. В салоне – передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой, красные акценты и максимальный из доступных для Весты на сегодня набор оборудования. Цветов кузова только два – белый или черный.

Для сравнения

Дорестайлинговый Geely Coolray под новым названием Belgee X50 стоит 2,29–2,5 млн рублей. У него турбомотор на 150 сил и 7‑ступенчатый преселективный робот. Паспортный разгон до сотни на 2,6 с быстрее, чем у «спортивной» Весты (8,4 с против 11). Светодиодные фары будут только в топовой версии, зато в базовой есть ESP, круиз-контроль и ограничитель скорости.

Москвич 6 в новой комплектации Техно стоит 3 116 000 рублей. От исполнения Бизнес ее отличают шторки безопасности, полноценная панорамная крыша вместо люка, 18‑дюймовые диски, электропривод пятой двери, несколько систем активной безопасности (но без адаптивного «круиза»).

Интересно, что если верить описанию, только в этой версии на машине появляются преднатяжители передних ремней безопасности. Плюс мелочи вроде анимированных задних поворотников, светящиеся полосы между фарами, фоновой подсветки салона, подсветки в передних дверях, розетки в багажнике и пары дополнительных динамиков. Набор потянул на 140 тысяч рублей. Из бензиновых Москвичей этот стал самым дорогим.

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