Все новинки авторынка 2024 – календарь «За рулем»

Эксперты «За рулем» подготовили календарь автопремьер 2024 года

Российский авторынок встречает 2024 год… по китайскому календарю. Других автомобильных новинок, кроме как «Made in China», к нам в Россию официально не завезут, но это не повод грустить. Премьер, хоть и под флагом КНР, будет немало.

Автомобильные компании заканчивают подсчитывать проданные в прошлом сезоне автомобили, но уже понятно главное: суммарный результат по новым автомобилям находится в районе 1,0–1,1 млн единиц. А ведь год назад эксперты в один голос говорили, что при самом лучшем раскладе рынок едва ли дотянет до миллиона. Но этот прогноз не оправдался благодаря китайцам, наладившим стабильные поставки автомобилей в Россию. Конечно, поддержал рынок и отечественный АВТОВАЗ, сумевший запустить производство Весты. В итоге, рынок насытился новыми машинами и продажи превзошли самые оптимистичные ожидания.

Результат мог быть еще лучше, если бы не дефицит самых ходовых моделей в сегменте до 2,5 млн. рублей. Значит, есть к чему стремиться!

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В 2024 году продажи автомобилей в России должны вырасти еще сильнее. Отложенный спрос, сформировавшийся еще в пандемию и усилившийся после начала СВО, никуда не делся. Деньги у россиян есть, и они готовы тратить их на новые машины. Основные «сливки» при этом опять снимут китайские производители. Они планируют вывести на российский рынок россыпь новинок (только официально подтверждено около четверти сотни премьер), в то время как отечественный автопром обещает «разродиться» лишь электрическим Ларгусом. Столичный завод порадует Москвичом 5, а продажи многообещающей Лады Искры передвинули на 2025 год.

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Конечно, заедут к нам по параллельному импорту европейские, корейские, японские и американские новинки. Стоить иноземцы будут, естественно, как чугунный мост, да и с обслуживанием могут возникнуть проблемы. Но за экзотику, понятное дело, надо платить. Всем остальным надо свыкнуться с мыслью, что китайский автопром с нами надолго. И это неплохо, поскольку по разнообразию моделей он давно превзошел всех вместе взятых конкурентов.

В том, что касается электромобилей, китайцы ушли так далеко вперед, что догнать их не способны даже крупные автоконцерны. Традиционные автопроизводители оказались не такими дальновидными и упустили возможность стать лидерами в электромобилестроении. Российский автопром в этом отстал еще сильнее, но, тем не менее, пытается показать себя и в сегменте «электричек». Правда, не считая вышеупомянутого e-Ларгуса, электрических новинок отечественной разработки в 2024 году мы не увидим. Ближайшие премьеры, такие как ATOM, состоятся только в 2025‑м. С другой стороны, будет время лучше подготовить зарядную инфраструктуру.

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А еще 2024 год обещает сюрпризы по части перезапуска простаивающих российских автозаводов, проданных компаниями из недружественных стран. Речь о предприятии в Калуге, где собирали Фольксвагены и Шкоды, о бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, а также о питерском производстве Hyundai-Kia. То, что на них будут собирать «китайцев», понятно, но каких именно – пока остается интригой. Возможно, эти модели есть и в нашем календаре.

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Календарь автопремьер 2024 года можно посмотреть здесь.