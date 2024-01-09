#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нашли суперспособ увеличить срок службы деталей в 10 раз
9 января
Нашли суперспособ увеличить срок службы деталей в 10 раз
В России для продления срока службы деталей...
Две причины полюбить эту машину — наличие запчастей и доступность обслуживания
9 января
Две причины полюбить эту машину — наличие запчастей и доступность обслуживания
Автоэксперт объяснил, почему Lada Granta стала...
Продаете автомобиль? Вот какие снимки надо сделать
9 января
Продаете автомобиль? Вот какие снимки надо сделать
Как фотографировать интерьер автомобиля для...

Названа причина, по которой подорожают бюджетные авто

В 2024 году возможно подорожание автомобилей бюджетного сегмента

Причина возможного подорожания бюджетных автомобилей в 2024 году заключается в истечении (с 31 января) срока, в течение которого допускается не оснащать системой ЭРА-ГЛОНАСС транспортные средства категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3, произведенные на таможенной территории ЕАЭС. Это правило относится к транспортным средствам, для которых действуют одобрения типа транспортного средства.

Система ЭРА-ГЛОНАСС играет важную роль в создании первой в мире государственной платформы сервисов для автомобилистов. Она передает сообщения от водителей в экстренные службы, а в случае серьезных ДТП автоматически отправляет координаты и информацию о машине. Это особенно важно в случаях, когда пострадавшие не могут самостоятельно вызвать спасателей. Внедряется новое поколение кнопок SOS, которые информируют водителей о дорожной ситуации по маршруту движения.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Известно, владельцы каких машин обладают самым высоким IQ

В экспертном сообществе полагают, что в связи с изменением требований цены на автомобили могут повыситься. Для машин среднего сегмента это не будет столь ощутимым, но для «бюджетных» автомобилей, стоимость которых находится в пределах миллиона, это может существенно сказаться на цене. Это связано с тем, что в бюджетных сегментах любое дополнительное оборудование или технология значительно влияет на конечную стоимость продукта.

Источник: «Российская газета»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Александр Артёменков/ТАСС
Количество просмотров 1
09.01.2024
Фото:Александр Артёменков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0