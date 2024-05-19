Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

1. Депутат ГД Ярослав Нилов опубликовал перечень лекарств, запрещенных для водителей. Министерство здравоохранения по просьбе депутата предоставило список лекарственных средств, употребление которых водителями нежелательно или вовсе запрещено.

Позже Минздрав выпустил пояснения. В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится, что список, распространяемый в соцсетях, не налагает никаких запретов или санкций за его нарушение.

2. АВТОВАЗ начал серийное производство автомобиля Lada Largus, его стоимость стартует от 1 660 000 рублей. Первыми с конвейера предприятия «ЛАДА Ижевск» сошли пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон. С запуском этой модели АВТОВАЗ восстановил полный модельный ряд, производство которого было нарушено уходом Renault в 2022 году.

3. В России совместно с Китаем планируют наладить выпуск водородных автомобилей. Это поможет активизировать рынок водородного транспорта в РФ и будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры, пояснила руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.

Также сообщается, что Россия предложила наладить производство китайских автомобилей на своей территории, этот вопрос планируется обсудить в июне.

4. Комитет ГД по промышленности и торговле предложил индексировать утилизационный сбор для всей колесной техники каждый год. Поднимать утильсбор предлагается с 2024 по 2030 год. К тому времени сбор на легковые авто с двигателями на 1-2 л вырастет в четыре раза.

5. Московский метрополитен в 2025 году будет отмечать 90-летний юбилей. К этой знаменательной дате пассажирам предлагается прислать свои истории, связанные со столичной подземкой, сообщил мэр города Сергей Собянин.