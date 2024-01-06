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Известно, владельцы каких машин обладают самым высоким IQ

Британские ученые нашли связь между машиной и интеллектом водителя

Специалисты из Британии в сотрудничестве с институтом маркетинговых исследований Censuswide подвергли 2000 человек тесту IQ, а затем спросили их, какими автомобилями они владеют. А потом вывели связь между интеллектом человека и выбором транспортного средства, которую мы здесь (ни на чем не настаивая!) просто воспроизводим.

Помимо марки аналитики также запрашивали цвет, тип двигателя и номерной знак автомобиля.

Toyota, Kia, Volkswagen и Nissan – вот что объединяет эти марки

Оказалось, что любой, кто водит зеленый Land Rover с персональным номером, находится в самом низу шкалы IQ. Среднее значение IQ у владельцев Land Rover составило 88,58 балла. Первое место досталось водителям Skoda с 99 баллами. А, к примеру, владельцы Mercedes-Benz на 8-м месте – с 94,74 баллами.

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Бензиновые двигатели у самых умных

Самый высокий коэффициент интеллекта (94,35) у владельцев авто с бензиновыми двигателями. Далее следуют владельцы гибридов (93,89), дизельных машин (92,91) и электромобилей (90,19).

Бойтесь зеленого

В тройку лидеров по цветам входят белый (95,71), серый (94,97) и красный (94,88) – последнее место занимают зеленые автомобили с 88,43 баллами теста IQ.

По номерам

И последнее, но не менее важное: владельцы транспортных средств с обычными номерными знаками имеют рейтинг IQ немного выше (94,15), чем владельцы авто с персонализированными номерными знаками (91,95).

Насколько достоверны эти данные и есть ли на самом деле какая-то связь – настоящей науке это не известно. Тем не менее, согласно современным исследованиям, IQ двух третей людей находится в диапазоне от 85 до 115 баллов. Лишь у 2,5% он ниже 70 (умственная отсталость) или выше 130.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
06.01.2024
Фото:Depositphotos
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